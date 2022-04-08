В Тихорецке осудят бывшего полицейского за неудачный похоронный бизнес

Бывший полицейский в Тихорецке просил сообщать ему о смертях, чтобы заключать договоры с похоронным бюро

В Тихорецке полицейский после ухода со службы решил заняться бизнесом. Он заключил договор подряда с похоронным бюро, согласно которому должен был заниматься оформлением похорон и услугами, связанными с этим, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры

Чтобы получать больше прибыли, мужчина договорился со своими бывшими сослуживцами, что они будут давать ему информацию о смерти. После этого он заключал договоры на услуги по погребению между родственниками умерших и похоронным бюро. За информацию бывший полицейский платил 5 тыс. рублей. Всего он заключил 14 договоров и передал 18 тыс. рублей.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающим 10 тыс. рублей). Теперь материалы направили в Тихорецкий городской суд. Бывшему полицейскому теперь грозит лишение свободы сроком на один год.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Тимашевске тело умершей женщины принесли к зданию администрации. Дело в том, что бюро СМЭ три дня отказывалось принимать труп, требуя денег за транспортировку.