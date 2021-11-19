Глава СК Бастрыкин заинтересовался историей с ритуальными услугами в Тимашевском районе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил проверить информацию о коррупции в похоронном бизнесе в Тимашевском районе

Напомним, в конце октября двое мужчин занесли на носилках женское тело в здание администрации Тимашевского района. Они заявили,что бюро СМЭ третьи сутки отказывается принять труп, требуя денег за транспортировку.

Есть и другая версия: умершая — пенсионерка из Калининского района, тело которой направили на судебно-медицинскую экспертизу, но морг отказался принимать тело в отсутствие лица, подписавшего направление на экспертизу, а также потому, что это был выходной день. Полный разбор ситуации от Юга.ру читайте здесь.

Кроме того, жители Тимашевска часто жаловались на работу Бюро судебно-медицинской экспертизы. Они рассказали, что им навязывали дополнительные ритуальные услуги, есть трудности с доставкой умерших в морг и выдачей тел.

О случившемся из эфира на телеканале «Россия 1» узнал председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову проверить информацию о коррупционных связях должностных лиц и похоронного бизнеса. Ход дела он поставил на личный контроль.

Тимашевский районный отдел СУ СКР по Краснодарскому краю продолжает проверку по факту случившегося. 

Следственный комитет Тимашевский район

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Глава СК Бастрыкин заинтересовался историей с ритуальными услугами в Тимашевском районе

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