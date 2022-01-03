В мэрии Краснодара напомнили о подорожании муниципальных парковок с 10 января

С 10 января в Краснодаре изменится стоимость муниципальных парковок. Действующий тариф составляет 30 рублей. После 10 января стоимость одного часа будет зависеть от района. Парковочные пространства Краснодара разделили на пять зон. В самом центре города, в том числе, на улице Красной, час парковки будет составлять 60 рублей. Далее — от 50 до 30 рублей. Самый большой тариф для автомобилистов будет действовать на Привокзальной площади. Для этой точки города тариф был утвержден еще в 2014 году, увеличивать его не планируется.

На участке, который ограничен улицами Северной, Седина, Постовой, Кирова, где в период с 9:00 до 17:00 загрузка парковок местами достигает 100% с оборачиваемостью от 1 до 2 машин в сутки, стоимость парковки составит 60 рублей в час.