В Краснодаре обсудят любовные романы, панельки и книжные блоги на фестивале «Простор»

Краснодарский край

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  • Краснодарский дом книги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский дом книги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В «Доме книги» 3 октября состоится литературный фестиваль. Узнали программу (16+)

В Краснодаре 3 октября пройдет литературный фестиваль «Простор» для молодых авторов юга. Участники обсудят современную литературу разных жанров — от любовного и мифологического фэнтези до русреала, а также поговорят о продвижении книг в соцсетях и блогах.

В 12:00 стартует паблик-ток «Достоверность чувств в современной литературе» с участием Алекса Хилла, Ольги Вечной, Софи Баунт и книжного блогера. После встречи пройдет автограф-сессия.

Русреал — неформальное название современной прозы о российской действительности. В таких текстах важны повседневная жизнь, локальный контекст и узнаваемая городская среда. «Панельки» в названии паблик-тока — отсылка к типичным районам и домам советской и постсоветской России.

Затем участники фестиваля поговорят о романтическом и мифологическом фэнтези.

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В 15:30 начнется паблик-ток «Панельки и счастливые билетики: что такое русреал», посвященный современной литературе о повседневной жизни.

В 17:00 запланирован круглый стол «Книги и блоги: на какой площадке продвигать себя в книжной сфере?». Кроме дискуссий, в программе — автограф-сессии, розыгрыш призов и общение с авторами.

Фестиваль пройдет в арт-резиденции «Дом книги». Программа начнется в 11:30 и завершится в 18:40. Вход свободный.

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