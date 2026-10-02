В Краснодаре обсудят любовные романы, панельки и книжные блоги на фестивале «Простор»

В «Доме книги» 3 октября состоится литературный фестиваль. Узнали программу (16+)

В Краснодаре 3 октября пройдет литературный фестиваль «Простор» для молодых авторов юга. Участники обсудят современную литературу разных жанров — от любовного и мифологического фэнтези до русреала, а также поговорят о продвижении книг в соцсетях и блогах. В 12:00 стартует паблик-ток «Достоверность чувств в современной литературе» с участием Алекса Хилла, Ольги Вечной, Софи Баунт и книжного блогера. После встречи пройдет автограф-сессия.

Русреал — неформальное название современной прозы о российской действительности. В таких текстах важны повседневная жизнь, локальный контекст и узнаваемая городская среда. «Панельки» в названии паблик-тока — отсылка к типичным районам и домам советской и постсоветской России. Затем участники фестиваля поговорят о романтическом и мифологическом фэнтези.

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В 15:30 начнется паблик-ток «Панельки и счастливые билетики: что такое русреал», посвященный современной литературе о повседневной жизни. В 17:00 запланирован круглый стол «Книги и блоги: на какой площадке продвигать себя в книжной сфере?». Кроме дискуссий, в программе — автограф-сессии, розыгрыш призов и общение с авторами. Фестиваль пройдет в арт-резиденции «Дом книги». Программа начнется в 11:30 и завершится в 18:40. Вход свободный.