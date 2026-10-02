Строительство первого этапа подземного трамвая в Краснодаре оценили в 167 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя rawpixel-com с сайта magnific.com
    © Фото пользователя rawpixel-com с сайта magnific.com

Проектирование отложили до 2029 года из-за высокой стоимости и потребности в бюджетном финансировании

2 октября «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство экономики Краснодарского края сообщили, что первый этап строительства скоростного тоннельного трамвая в столице Кубани оценили в 167 млрд рублей.

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Протяженность первого участка составит 17,4 км (15,7 км подземных путей и 1,7 км наземного подъезда к депо). Планируют построить 10 станций и три оборотных тупика, а также выпустить на линию 66 двухсекционных вагонов.

В маршрутную сеть входит линия протяженностью 25,6 км, которая должна соединить железнодорожные вокзалы Краснодар-1 и Краснодар-2 с микрорайоном «Новый Краснодар» и аэропортом «Пашковский».

Подготовка проектно-изыскательских работ займет два года. Однако их начало, как и предпроектную стадию, перенесли на 2029 год. В краевом минэкономики решение объяснили высокими капиталовложениями и необходимостью привлечь средства из бюджета — за счет них рассчитывают профинансировать до 75% стоимости проекта.

Ранее Юга.ру писали, что думают жители Краснодара о строительстве подземного метро.

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