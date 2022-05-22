Футболисты «Сочи» обыграли «Динамо» и завоевали серебро чемпионата России
22 мая ФК «Сочи» выиграл у «Динамо» со счетом 5:1 в заключительном туре Российской премьер-лиги
22 мая прошел заключительный матч сезона для ФК «Сочи». Команда сразилась с «Динамо» в Москве. Благодаря победе со счетом 5:1 сочинцы получили серебро Российской премьер-лиги.
Голами команда обязана Артуру Юсупову, Кристиану Нобоа и Матео Кассьерре, который сделал хет-трик.
«Команда показала себя во всей красе. При подготовке мы чувствовали, что ребята приложат максимум усилий в этой игре, чтобы посражаться за серебряные медали. Мы первыми пропустили, но впереди было еще много времени. Это нас подхлестнуло, и команда понеслась вперед. И в первом тайме уже сделала ясным результат этой встречи», — прокомментировал матч главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Также он поздравил болельщиков и поблагодарил их за поддержку.
Прочитать о ходе матча можно на сайте ФК «Сочи».
Сочинские футболисты участвовали в Лиге третий раз, до этого команда занимала 12 и 5 места.
«Клуб молодой [ФК «Сочи» основан в июле 2018 года, после переезда «Динамо» из Санкт-Петербурга в южный город-курорт]. Прогресс на лицо. Появилась академия, команды участвуют в ЮФЛ, есть женские команды. Клуб не стоит на месте. Мы прибавили во всех компонентах. [В РПЛ] команда росла от матча к матчу. У всех ребят профессиональное отношение к делу. Мы создаем условия, чтобы было интересно приходить на работу, выполнять огромный труд и получать удовольствие», — поделился Федоров.
Победителем Российской премьер-лиги в восьмой раз стал питерский «Зенит». ФК «Динамо», уступивший сочинцам, замкнул тройку финалистов. «Краснодар» не поменял позиции с прошлого сезона — команда снова заняла 4 место.