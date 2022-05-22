Футболисты «Сочи» обыграли «Динамо» и завоевали серебро чемпионата России

22 мая прошел заключительный матч сезона для ФК «Сочи». Команда сразилась с «Динамо» в Москве. Благодаря победе со счетом 5:1 сочинцы получили серебро Российской премьер-лиги.

Голами команда обязана Артуру Юсупову, Кристиану Нобоа и Матео Кассьерре, который сделал хет-трик.

«Команда показала себя во всей красе. При подготовке мы чувствовали, что ребята приложат максимум усилий в этой игре, чтобы посражаться за серебряные медали. Мы первыми пропустили, но впереди было еще много времени. Это нас подхлестнуло, и команда понеслась вперед. И в первом тайме уже сделала ясным результат этой встречи», — прокомментировал матч главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Также он поздравил болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

Прочитать о ходе матча можно на сайте ФК «Сочи».