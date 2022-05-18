Руины и храмы, дрейф и коммуналки: лучшие экскурсии Краснодара 20-22 мая

В Краснодаре все популярнее частные экскурсии, ведь для внутреннего туризма все больше причин. Юга.ру собрали интересные маршруты от трех гидов на ближайшие выходные

Наиболее изобретательные экскурсии готовит бюро «Кубань расходящихся тропок» (КРТ). Его авторы — культуролог Катерина Данильян и историк Федор Смоляков. Маршрут «Она развалилась» гиды КРТ ведут по заброшенным и разрушающимся памятникам архитектуры Краснодара: «Халатность, лицемерие и безразличие сами знаете кого создали нашу экскурсию в буквальном смысле слова. Мы увидим, а в некоторых случаях и заберемся внутрь того, что еще можно вытащить из бездны небытия. Но это не точно». 21 мая (сб), 12:00.

На экскурсии «Кубань сходящихся народов» проводники познакомят зрителей с многонациональной историей Екатеринодара: «Армяне, черкесогаи, евреи, чехи, поляки, греки, персы, адыги, немцы, русские, украинцы — все они внесли огромный вклад в становление нашего города! Пройдем мимо особняков, гостиниц, магазинов, церквей, построенных представителями множества народов, которые волею судеб оказались в Екатеринодаре». 22 мая (вс), 10:00. Одно из уникальных предложений КРТ — дрейф-экскурсия «Психотропки им. Ги Дебора» : «В отличие от привычных перемещений по заданным правилам с определенной целью экспериментальный дух нашего дрейфа будет повиноваться логике генератора случайных тропок, а маршрут сформирует специальное веб-приложение по ходу экскурсии, так что даже экскурсовод заранее не скажет, куда мы попадем. <...> Дома, памятники и подворотни, которые на обычных экскурсиях остаются за бортом, случайным образом могут ожить на нашем дрейфе, и вы узнаете наш город с другой — бесцельной — стороны». 22 мая (вс), 18:30. Отметим, что приложение, которое используют КРТ для дрейфа, разработал художник Максим Алёхин, в 2021 году получивший премию Курёхина за концерт общественного транспорта Краснодара.

Персональная экскурсия от КРТ © Фото предоставлено Катериной Данильян

Авторские экскурсии ведет историк Владимир Бегунов. Он видит своей целью «помогать понять город, увидеть его живым и объемным». «Тени модерна: архитектурный маршрут» — экскурсия с наибольшим просветительским потенциалом: «Краснодар не ассоциируется с шикарными особняками. Их сносили, перестраивали, обезличивали. <...> Местный модерн призрачен, но только пока не знаешь, где искать». 20 мая (пт), 19:00. Маршрут «Город блуждающих монументов» Бегунов называет идеальным вариантом для прогулки с семьей: «Синематографы, балы, кочующие с места на место памятники и здания». 21 мая (сб), 15:00. Экскурсию «Тайны и легенды Всесвятского кладбища» Бегунов представляет так: «Здесь подлинная история переплетается с необъяснимыми догадками, а реальные события поражают куда больше городских легенд». 22 мая (вс), 11:00.

Погост 2.0: Кто и зачем рубит деревья на Всесвятском кладбище в Краснодаре