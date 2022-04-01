В России снова действует детский туристический кешбэк. Что это такое и как им пользоваться?

Родители снова могут вернуть деньги за путевки в детские лагеря. Рассказываем про детский кешбэк

В мае 2021 года в России запустили программу детского туристического кешбэка. По ней родители могли вернуть до 50% от стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тыс. рублей. Всего на программу выделили 5 млрд рублей.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу снова возобновили. На ее реализацию выделили 7,5 млрд рублей. Воспользоваться кешбэком смогут около 450 тыс. детей. Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что программа стартует 1 мая и будет действовать до конца лета.

Как получить кешбэк? Для участия в программе необходимо оформить карту «Мир», затем ее нужно зарегистрировать в программе лояльности. Важно, чтобы карта была выпущена банком-партнером. Список можно посмотреть здесь.

Затем на сайте мирпутешествий.рф нужно выбрать лагерь. Продолжительность поездки должна быть не меньше одной смены. Затем нужно подтвердить поездку и оплатить ее картой «Мир». После заключения договора в течение пяти дней придет кешбэк 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

Минимальная стоимость путевки неограничена. Она должна быть оплачена единым платежом. Карта не обязательно должна быть оформлена на кого-то из родителей. Если у покупателя есть сертификат на льготу детского отдыха, то кешбэком все равно можно воспользоваться.