В Краснодарском крае увеличилось количество вредных выбросов в атмосферу

В 2021 году количество вредных выбросов увеличилось до 495,8 тонн

«Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza сообщает, что Краснодарский край вошел в список регионов с максимальной массой суммарных выбросов загрязняющих веществ. За 2021 год количество вредных выбросов увеличилось на 3,9% (до 495,8 тонн).

Из общего количества выброшенных вредных веществ на Кубани 88% составили выбросы предприятий (+4,8%) и 12% — транспорт (-2,1%). На каждого жителя региона в 2021 году пришлось 87,2 кг вредных веществ.