В Краснодарском крае увеличилось количество вредных выбросов в атмосферу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

В 2021 году количество вредных выбросов увеличилось до 495,8 тонн

«Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza сообщает, что Краснодарский край вошел в список регионов с максимальной массой суммарных выбросов загрязняющих веществ. За 2021 год количество вредных выбросов увеличилось на 3,9% (до 495,8 тонн).

Из общего количества выброшенных вредных веществ на Кубани 88% составили выбросы предприятий (+4,8%) и 12% — транспорт (-2,1%). На каждого жителя региона в 2021 году пришлось 87,2 кг вредных веществ.

Смог в Краснодаре:

Лидером по выбросу загрязняющих веществ в России стал Красноярский край — 2,6 млн тонн, потом идет Кемеровская область — 1,7 млн тонн, Ханты-Мансийский автономный округ — 1,3 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ответил на вопросы Юга.ру о сжигании рисовой соломы на Кубани.

Краснодар Экология

Новости

В Краснодарском крае увеличилось количество вредных выбросов в атмосферу
В Краснодаре до конца года хотят закончить проект реконструкции водоотводящей системы
На дорогах Краснодара обновили разметку
На Кубани 17 мая испортится погода
Юга.ру полетали над Фёдоровским гидроузлом после второй за месяц аварии на объекте
В краснодарском транспорте после жалоб горожан проверят кондиционеры

Лента новостей

Реклама на сайте