В Краснодарском крае увеличилось количество вредных выбросов в атмосферу
В 2021 году количество вредных выбросов увеличилось до 495,8 тонн
«Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza сообщает, что Краснодарский край вошел в список регионов с максимальной массой суммарных выбросов загрязняющих веществ. За 2021 год количество вредных выбросов увеличилось на 3,9% (до 495,8 тонн).
Из общего количества выброшенных вредных веществ на Кубани 88% составили выбросы предприятий (+4,8%) и 12% — транспорт (-2,1%). На каждого жителя региона в 2021 году пришлось 87,2 кг вредных веществ.
Смог в Краснодаре:
Лидером по выбросу загрязняющих веществ в России стал Красноярский край — 2,6 млн тонн, потом идет Кемеровская область — 1,7 млн тонн, Ханты-Мансийский автономный округ — 1,3 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ответил на вопросы Юга.ру о сжигании рисовой соломы на Кубани.