В краснодарском индустриальном парке «Магнита» собираются открыть импортозамещающий стекольный завод. Это первый внешний резидент промпарка

Краснодарские и краевые чиновники сообщили о создании в городе стекольного производства. Оно будет импортозамещающим

16 мая пресс-службы администраций Краснодара и Краснодарского края сообщили о скором открытии в городе стекольного производства. Оно появится в промышленном парке «Магнита» (район поселка Дорожного в Карасунском округе), который заработал в 2018 году. До этого внешних резидентов в индустриальном парке не было, только собственные производства «Магнита».

Сырье планируют закупать на четырех российских заводах. Стеклянные листы 3 на 6 метров разной толщины, цвета и напыления будут доставлять в Краснодар специальным транспортом.