В краснодарском индустриальном парке «Магнита» собираются открыть импортозамещающий стекольный завод. Это первый внешний резидент промпарка
Краснодарские и краевые чиновники сообщили о создании в городе стекольного производства. Оно будет импортозамещающим
16 мая пресс-службы администраций Краснодара и Краснодарского края сообщили о скором открытии в городе стекольного производства. Оно появится в промышленном парке «Магнита» (район поселка Дорожного в Карасунском округе), который заработал в 2018 году. До этого внешних резидентов в индустриальном парке не было, только собственные производства «Магнита».
Сырье планируют закупать на четырех российских заводах. Стеклянные листы 3 на 6 метров разной толщины, цвета и напыления будут доставлять в Краснодар специальным транспортом.
Инвестиционное соглашение о создании импортозамещающего предприятия подписали вице-губернатор края Александр Руппель, заместитель главы города Дмитрий Логвиненко и генеральный директор ООО «СВ ГЛАСС» Максим Степанцов.
Запустить стекольный комбинат планируют в 2023 году. Объем инвестиций составит 484 млн рублей. Новый завод, по данным мэрии Краснодара, позволит создать 50 рабочих мест. Его построят на площади 2 га. Мощности комбината позволят выпускать 240 тыс. кв. метров продукции в год. Там будут производить:
- стеклянные межкомнатные, жаропрочные и антивандальные двери;
- перегородки для офисных и жилых помещений;
- стеклопакеты, триплекс (многослойное стекло);
- автоматические алюминиевые оконные системы;
- программное обеспечение, двери и приводы для так называемого «умного дома».
Пресс-служба администрации Краснодарского края уточнила, что «регион рассчитывает на отдачу от предприятий в виде продукции, рабочих мест, налоговых отчислений. Сегодня эта тема звучит особенно остро в связи с импортозамещением по целому ряду позиций».
Замглавы Краснодара Дмитрий Логвиненко сказал, что аналогичных предприятий сегодня в городе нет.
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