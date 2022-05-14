Между Анапой и городами ЮФО летом пустят дополнительные автобусы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 мая в мэрии Анапы рассказали, что с июня из Анапы в города ЮФО отправят около 150 рейсов

По словам мэра Анапы Василия Швеца, автовокзал Анапы с июня планирует отправление около 150 междугородних автобусных рейсов, в том числе дополнительных по направлениям: Ялта, Сочи, Волгодонск, Шахты, Пятигорск, Апшеронск, Ростов, Черкесск, Астрахань.

С мая в Анапу ходят дополнительные поезда с увеличенным составом вагонов (с 12 вагонов составы увеличили до 19). Василий Швец сказал, что закрытие аэропорта не приведет к снижению турпотока в Анапе.

Ранее Юга.ру писали, что запрет на полеты в 11 городов России действует с 24 февраля. С тех пор Росавиация продлевает бесполетный режим раз в неделю. Аэропорты закрыты в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Продолжают работать — в Минводах, Сочи, Волгограде и Ставрополе.

В апреле  РЖД сообщили о запуске дополнительных поездов к морю, а между Новороссийском, Геленджиком и Сочи будет курсировать пассажирский теплоход.

Анапа Василий Швец дорога на курорт Курорты и туризм

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Между Анапой и городами ЮФО летом пустят дополнительные автобусы
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