Дополнительные поезда к морю и теплоход между курортами Краснодарского края запустят к лету

В РЖД сообщили о запуске дополнительных поездов, а между Новороссийском, Геленджиком и Сочи будет курсировать пассажирский теплоход

С 1 мая и до конца лета между Новороссийском, Геленджиком и Сочи выйдет в рейсы теплоход «Комета». Из Новороссийска в Геленджик по морю можно будет добраться за час, а до Сочи — за 4,5 часа. По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, такой путь будет быстрее, чем на машине.

Одновременно судно может перевозить 120 пассажиров. В прошлый курортный сезон «Кометой» воспользовались более 14 тысяч человек. В 2021 году разбег цен на билеты был от 250 руб. до 2990 руб. в зависимости от класса и маршрута. Дети до двух лет могут путешествовать бесплатно.

Также к курортам Северного Кавказа и Черному морю запустят дополнительные поезда. В РЖД уже сейчас фиксируют высокий спрос на билеты по этим направлениям. В дополнение к 480 парам круглогодичных поездов отправят еще 112 сезонных. 85 из них поедут на юг.

Аэропорты края, за исключением Сочи, закрыты с начала «специальной военной операции» в Украине. Пока бесполетный режим над Краснодарским краем продлили до 1 мая.