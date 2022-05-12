Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 12 мая

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 12 мая

Драматическая комедия «Этому быть!» (16+) рассказывает о том, как двое абсолютно непохожих по характеру мужчин вынуждены вместе из Лозанны отправиться на юг Франции на катафалке. Один счастлив несмотря ни на что, другой — вечно недоволен. Во время путешествия их жизнь заиграет новыми красками. Франция, Швейцария

Режиссеры Бернар Кампан, Александр Жольен

Главный герой фантастической комедии «Ботан и супербаба» (16+) — стеснительный ученый из «Сколково» Иван Калинин. Чтобы удивить одноклассников на вечере встречи выпускников, он крадет из научного центра андроида и приделывает к ее кибертелу лицо первой красавицы школы. Только вот робот оказался спецразработкой для ведения боевых действий. Россия

Режиссер Дмитрий Меняйло

Действие драмы «Улей» (16+) происходит в частично признанном государстве Косово в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Женщине по имени Фахрие, чей муж пропал без вести, приходится начать собственный бизнес, чтобы обеспечивать семью. Но заниматься предпринимательством в традиционном патриархальном обществе очень непросто. Чтобы заявить о себе, ей нужно изменить мир вокруг себя. Косово, Швейцария, Северная Македония, Албания

Режиссер Блерта Башолли





Фильм «Тайна амулета» (12+) рассказывает о трех молодых людях, которые находят старинный магический артефакт. С его помощью они вызволяют из многовекового плена древнее могущественное существо. Чтобы отблагодарить своих спасителей, оно возвращает их в детство, чтобы те обрели путь к своим мечтам. Россия

Режиссер Елена Бычкова

Криминальный триллер «Грешное тело» (18+) рассказывает о двух девушках, которые, используя свою привлекательность, грабят состоятельных мужчин. Они настоящие профессионалки, но совершают в своей незаконной деятельности большую ошибку. Однажды напарницы крадут у одного богача бриллианты стоимостью миллионы долларов. США

Режиссеры Амария Олсон, Обин Олсон

Мелодрама «Дышите свободно» (16+) рассказывает об Илье, который сильно заикается, и это мешает его личной жизни, общению с ребенком и продвижению на работе. Чтобы избавиться от этой особенности речи, он записывается на курс известного доктора Черкасовой. В группе он заводит новых друзей и находит любовь — молодую девушку Веру. Только вот сама Черкасова имеет на Илью романтические виды и намерена его завоевать. Россия

Режиссер Сергей Бодров

Дочь главной героини хоррора «Заклятье: Спуск к дьяволу» (16+) таинственным образом исчезает в подвале их нового загородного дома. Вскоре Кира Вудс выясняет, что ее жилище контролирует древняя опасная сущность. Что защитить души близких, женщине придется сразиться с ней. Ирландия

Режиссер Брендан Малдауни

Действие мультфильма «Сияющая звезда» (6+) строится вокруг шоу талантов «Лунная королева», где выявляют самых талантливых участниц. Чтобы стать победительницей, нужно выступать в разных коллективах и в сумме собрать 1 млн лайков. Главная героиня Гера, чья мама когда-то получила титул Лунной королевы, отлично танцует и поет, но плохо ладит с участниками группы. И это может помешать ей добиться успеха. Южная Корея

Режиссер Пак Иль-хо

Комедия «Маруся фореva!» (6+) рассказывает о 24-летним парне по имени Индеец. У него успешная карьера и беззаботная холостяцкая жизнь. Всё идет под откос, когда герой узнает, что у него есть пятилетняя дочь Маруся, поскольку Индеец не готов взять на себя заботу о маленьком ребенке. Только узнав, что может лишиться права воспитывать девочку, он начинает чувствовать себя родителем. Россия

Режиссер Александр Галибин

Триллер «Флешбэк» (18+) рассказывает историю профессионального киллера Алекса Льюиса. Из-за того, что он отказался выполнять заказ крупной и влиятельной преступной организации, герой вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. США

Режиссер Мартин Кэмпбелл