В Краснодаре покажут фильм «Кофе и сигареты» Джима Джармуша

В российский прокат знаменитый киноальманах выпускает компания «Иноекино». Первую короткометражку Джармуш создал еще в 1986 году и продолжал снимать тематические ленты в течение почти двух десятилетий, после чего объединил их заглавным мотивом и создал полноценную ленту.

Она состоит из 11 черно-белых новелл, не связанных между собою. Многочисленные герои, в том числе, музыканты, голливудские актеры и режиссеры Игги Поп, Том Уэйтс, группа The White Stripes, рэперы RZA и GZA, Кейт Бланшетт и Билл Мюррей, Роберто Бениньи и Исаак де Банколе, бесконечно поглощают кофе и окружают себя клубами сигаретного дыма. Они разговаривают обо всем на свете — от катушек Теслы и Парижа 1920-х до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы.

Все сеансы пройдут с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Билеты в продаже.