В Краснодаре покажут фильм «Кофе и сигареты» Джима Джармуша

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Кофе и сигареты», реж. Джим Джармуш, 2009 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Иван Попов», www.youtube.com/channel/UCsrMJWmD5Ufoda-ONoq47BQ
    Кадр из фильма «Кофе и сигареты», реж. Джим Джармуш, 2009 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Иван Попов», www.youtube.com/channel/UCsrMJWmD5Ufoda-ONoq47BQ

В краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» c 12 мая будут показывать фильм «Кофе и сигареты» Джима Джармуша

В российский прокат знаменитый киноальманах выпускает компания «Иноекино». Первую короткометражку Джармуш создал еще в 1986 году и продолжал снимать тематические ленты в течение почти двух десятилетий, после чего объединил их заглавным мотивом и создал полноценную ленту.

Она состоит из 11 черно-белых новелл, не связанных между собою. Многочисленные герои, в том числе, музыканты, голливудские актеры и режиссеры Игги Поп, Том Уэйтс, группа The White Stripes, рэперы RZA и GZA, Кейт Бланшетт и Билл Мюррей, Роберто Бениньи и Исаак де Банколе, бесконечно поглощают кофе и окружают себя клубами сигаретного дыма. Они разговаривают обо всем на свете — от катушек Теслы и Парижа 1920-х до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы.

Все сеансы пройдут с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Билеты в продаже.

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В Краснодаре покажут фильм «Кофе и сигареты» Джима Джармуша
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