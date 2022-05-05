Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 5 мая

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 5 мая

Действие комедийного детектива «Вечеринка на вылет» (16+) происходит в роскошном особняке семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Главной героине, архитектору Жанне, предстоит его отреставрировать. Когда во время ужина неизвестный убивает главу клана, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Франция

Режиссер Николя Плескоф

Мультфильм «Суворов: Великое путешествие» (6+) напрямую не посвящен известному полководцу. Главный герой — простой юноша Гриша, которому предстоит разлучиться с возлюбленной Соней и отправиться на службу к непобедимому военачальнику. Он станет участником захватывающих приключений во время Швейцарского похода. Россия

Режиссер Борис Чертков

Комедийная мелодрама «Супергерои» (16+) рассказывает о случайной встрече под одной крышей в летний ливень. Она — импульсивная художница, он — профессор физики, ищущий объяснение каждому явлению. Но эти две противоположности влюбились друг друга с первого взгляда и готовы преодолеть все препятствия. Италия

Режиссер Паоло Дженовезе

Главная героиня хоррора «Хэллбендер» (18+), 16-летняя Изза, страдает серьезной иммунной болезнью. Из-за этого мать держит ее в практически безлюдной местности за городом. Однако подросток и там тайно находит друзей. Однажды в процессе игры она съедает живого червя. Теперь Иззи предстоит узнать жуткую семейную тайну, которую мать годами от нее скрывала. США

Режиссеры Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер

Сюжет мультфильма «Где Анна Франк» (12+) строится вокруг знаменитой на весь мир девочки, написавшей в убежище дневник во время Второй мировой войны. В музее, где хранится рукопись 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний, внезапно сходит со страниц ее воображаемая подруга Китти. Захватив дневник, она отправляется на поиски Анны Франк по современному Амстердаму. Бельгия, Люксембург, Франция, Нидерланды, Израиль

Режиссер Ари Фольман

В основе идеи хоррора «Проклятие плачущей: Безвременье» (16+) — календарь ацтеков. В нем существуют пять дней, которые не относятся ни к одному месяцу. Согласно легенде, в это время самые опасные демоны из другого мира охотятся за человеческими душами. Чтобы остаться в живых, нужно разгадать, что на самом деле ищут эти существа. США

Режиссеры Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон