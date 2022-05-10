IKEA будет выплачивать зарплаты российским сотрудникам до августа

Напомним, 3 марта в пресс-службе IKEA сообщили, что все магазины сети будут закрыты в России до 31 мая. Компания приостановила продажи из-за ситуации в Украине, нарушений в цепочке поставок и условий торговли. Сообщалось, что сотрудники магазинов продолжат работать в штатном режиме с сохранением заработной платы. Посмотреть, что происходило в последний день работы магазина, можно в нашем репортаже.

Издание Reuters 8 мая сообщило, что IKEA продолжит выплачивать зарплаты почти 15 тыс. российским сотрудникам до августа. Также есть вероятность, что выплаты продолжатся и после августа.

Владелец магазинов Толга Онку сказал, что компания продолжает отслеживать, анализировать и смотреть на то, что происходит. Все решения будут приниматься по мере продвижения.

Владелец сети не рассказал, откуда будут брать средства на выплаты зарплат. Онку отметил, что компания соблюдает все условия санкций и использует все активы, которые есть в России.

Отметим, на территоррии Кубани нет магазинов IKEA. Но торговый центр есть на территории Адыгеи под Краснодаром.