В Краснодаре 115 тыс. человек прошли в «Бессмертном полку». Показываем, как это было

Как в Краснодаре и крае отпраздновали 9 Мая

9 мая в Краснодаре отпраздновали День Победы. Утром на главной площади состоялся военный парад, а у Вечного Огня возложили цветы. Днем по улице Красной прошел «Бессмертный полк» — традиционная акция, ставшая международной, проводится одиннадцатый раз. Краснодар участвует в ней с 2013 года.

Этой весной организаторы движения «Бессмертный полк» заявили, что больше не связывают себя с уличной акцией, так как видят «множество меняющих первоначальный смысл «Бессмертного полка» явлений и событий». Также они сообщили, что продолжат работу «в том пространстве памяти, где сохранены принципы» движения: добровольность участия, уважение к истории, аполитичность и независимость от государства. Тем не менее, по всей России прошли колонны «Бессмертного полка». Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, 704 тыс. человек присоединились к шествиям на Кубани, из них в столице края — 115 тыс. человек. Кроме того, акцию дополнительно провели в онлайн-формате, который был основным в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Люди с портретами родных, участвовавших в Великой отечественной войне, пели военные песни — «День Победы», «Катюшу», «Смуглянку», — поддерживали возгласы «Ура!», «Слава народу-победителю, слава российскому народу!», «Да здравствует победа». Один из ветеранов поздравил участников акции словами «Победа будет за нами!».

«Я несу портрет своего прадеда, Шишкова Ивана Матвеевича, воевал, погиб, поэтому решили почтить память и выйти на Бессмертный полк. Прекрасная погода, очень много людей, очень радостно смотреть, что все-таки все помнят, чтят, и надеюсь, что так и будет продолжаться. Возгласы «За победу! За Россию!» с удовольствием подхватывала», — поделилась впечатлениями одна из участниц шествия Анна. «Самое главное не сказала, что мы за мир», — добавила подруга Анны.

Анна с портретом прадеда © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В акции поучаствовало объединение «Инва-студия» с выставкой, посвященной героям войны.

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

© Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В шествии участвовали и дети — от самых маленьких в колясках до старшеклассников, — и взрослые люди разных поколений. Увидеть, как проходил прошлый «Бессмертный полк» в Краснодаре, можно в фоторепортажах Юга.ру.

Волонтеры помогали координировать участников © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В центре города активисты раздавали красные флаги © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Портреты героев на экранах главной городской площади © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Машина скорой помощи следует за участниками шествия © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Бессмертный полк в Краснодаре © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Кроме того, в Краснодаре прошли авто- и мотопробеги.

К «Бессмертному полку» присоединились Сочи, Новороссийск и другие города.

В Новроссийске крейсер «Михаил Кутузов» выпустил залп в честь победы.

Там же провели праздничный заплыв.

В Сочи людей угощали солдатской кашей.

Накануне 9 Мая в городе прошла акция «Огни памяти».

К Дню Победы сотрудники Юга.ру рассказали о своих родственниках, которые воевали и трудились в тылу во время Великой Отечественной войны: кто-то попал в плен, кто-то нашел любовь, а о ком-то родные узнали правду лишь спустя 80 лет после гибели.