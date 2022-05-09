В Приморско-Ахтарске один человек пострадал от взрыва газа в жилом доме

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Приморско-Ахтарске взорвался газ, пострадавшего госпитализировали

8 мая около 05:00 дежурному ЕДДС Приморско-Ахтарского района сообщили о взрыве газа в квартире на Фестивальной улице Приморско-Ахтарска. Газовоздушная смесь вспыхнула, в результате выбило стекла на балконе, повреждения получила отделка кухни. В МЧС Краснодарского края рассказали, что единственного пострадавшего доставили в больницу.

Квартира, где произошел взрыв, расположена на втором этаже четырехэтажного жилого дома. 

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Чтобы справиться с последствиями взрыва, на место прибыло 19 сотрудников и семь единиц техники от государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, еще семь человек и три единицы техники привлекло МЧС России.

Напомним, в ноябре 50 человек эвакуировали из многоквартирного дома в Армавире, где взорвался газ. В августе при взрыве газа в краснодарской многоэтажке погиб 25-летний парень, еще двое человек пострадали. В начале февраля в Краснодаре осудили владелицу общепита, где из-за взрыва газа погибли два человека — она осталась на свободе.

Взрыв Газ МЧС Приморско-Ахтарский район

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