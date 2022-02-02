В Краснодаре на свободе останется владелица общепита, где из-за взрыва газа погибли два человека

Напомним, вечером 22 января 2021 года в Краснодаре на улице 40-летия Победы около цветочного рынка начался пожар в точке быстрого питания «Шаурма для души». Причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Огонь охватил 150 кв. метров, из помещения эвакуировали 100 человек. Один человек погиб, еще несколько пострадали.

После случившегося в отношении владелицы ларька Дианы Галустян возбудили уголовное дело. Из материалов суда известно, что для приготовления фаст-фуда она купила в арендованное помещение газовые баллоны и установила их с нарушениями требований пожарной безопасности. Из-за этого произошел взрыв, в результате которого на месте погиб повар, а через несколько дней от травм в больнице скончался еще один сотрудник.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили Юга.ру, что 2 февраля Галустян вынесли приговор по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Вину она признала в полном объеме.

С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе несовершеннолетних детей, ей назначили наказание в виде ограничения свободы на один год. Это вид уголовного наказания, который образуется путем наложения обязанностей и запретов на осужденного. Например, не уходить из места постоянного проживания в определенное время суток и не посещать общественные места.