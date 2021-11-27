В Армавире эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа в многоквартирном доме

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Утром 27 ноября в многоквартирном доме в Армавире взорвался газ. Спасатели эвакуировали 50 человек

27 ноября в Армавире около 11:27 в трехэтажном доме прогремел взрыв. Происшествие случилось на Кубанском переулке.

На место незамедлительно выехали спасатели. Оказалась разрушена торцевая стена одной квартиры на первом этаже. Эвакуировали 50 человек. Предварительно пострадавших и погибших нет, расселение жильцов не требуется.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, для уточнения обстановки на место происшествия выехала оперативная группа Армавирского пожарно-спасательного гарнизона. Всего на месте работают 32 человека и 10 единиц спецтехники. Ситуация находится на контроле у главка.

Как писали Юга.ру, летом в Краснодаре из-за взрыва газа в многоквартирном доме начался пожар. В результате происшествия постарадали двое человек, один погиб. 

Армавир Взрыв Газ

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