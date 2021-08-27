Сервис Страховка.ру предложил застраховать квартиру от несчастных случаев

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Сервис Страховка.ру рассказал об особенностях страхования жилой недвижимости

Интернет-агрегатор Страховка.ру дает возможность сравнить предложения разных компаний и выбрать подходящий вариант страхования квартиры.

Бастрыкин поручил помочь дольщикам краснодарского ЖК «На Магистральной»:

«В каждой квартире в любое время суток может произойти непредвиденный случай или авария: возгорание, затопление, взрыв газа и т. д. Чтобы избежать ущерба или возместить его, лучше застраховать жилую недвижимость заранее», — подчеркнули в пресс-службе агрегатора Страховка.ру.

Чтобы получить компенсацию при возникновении страхового случая, собственнику нужно сообщить о нем страховщику. Контактная информация указана в полисе и на сайте страховой компании. Страховщик попросит предъявить документы, подтверждающие ущерб от аварии:

  • в случае возгорания достаточно акта МЧС;
  • при затоплении понадобится заключение управляющей организации;
  • кража в квартире подтверждается документом из ОВД о начале уголовного преследования.

Эти документы вместе с заявлением нужно предоставить страховой компании. Она вышлет оценщика, который составит акт осмотра места происшествия — собственнику необходимо его подписать. Потом страховщик рассчитает стоимость восстановительных работ и составит соответствующий акт, а собственнику останется ждать выплаты компенсации (сроки точно оговариваются).

Как застраховаться от коронавируса:

В пресс-службе сервиса Страховка.ру отметили, что кроме квартир на сайте агрегатора можно подобрать и другие варианты полисов. Например, застраховать имущество, выезд за границу, жизнь, получить коронавирусную и спортивную страховку и др.

В компании уверены, что агрегатор окажется хорошей альтернативой хождению по офисам страховщиков:

  • на сайте удобно искать предложения по разным направлениям от разных компаний;
  • полис оформляется за десять минут;
  • нужно вводить минимум персональной информации;
  • электронную версию документа пришлют прямо на email.
Недвижимость Несчастные случаи Страхование

Новости

Путину, Бастрыкину, Зорькину. СМИ обратились к руководству страны
В Новороссийске спасли овечку, которая провалилась в яму с водой
На Кубани нашли клад античных монет
Первый памятник труженикам тыла и детям войны установили в Тбилисском районе
На Кубани потерю урожая винограда из-за непогоды оценивают в 30 тыс. тонн
Власти Адыгеи ожидают, что к концу 2021 года экономика республики поднимется на 4%

Лента новостей

Реклама на портале