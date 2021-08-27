Сервис Страховка.ру предложил застраховать квартиру от несчастных случаев
Сервис Страховка.ру рассказал об особенностях страхования жилой недвижимости
Интернет-агрегатор Страховка.ру дает возможность сравнить предложения разных компаний и выбрать подходящий вариант страхования квартиры.
Бастрыкин поручил помочь дольщикам краснодарского ЖК «На Магистральной»:
«В каждой квартире в любое время суток может произойти непредвиденный случай или авария: возгорание, затопление, взрыв газа и т. д. Чтобы избежать ущерба или возместить его, лучше застраховать жилую недвижимость заранее», — подчеркнули в пресс-службе агрегатора Страховка.ру.
Чтобы получить компенсацию при возникновении страхового случая, собственнику нужно сообщить о нем страховщику. Контактная информация указана в полисе и на сайте страховой компании. Страховщик попросит предъявить документы, подтверждающие ущерб от аварии:
- в случае возгорания достаточно акта МЧС;
- при затоплении понадобится заключение управляющей организации;
- кража в квартире подтверждается документом из ОВД о начале уголовного преследования.
Эти документы вместе с заявлением нужно предоставить страховой компании. Она вышлет оценщика, который составит акт осмотра места происшествия — собственнику необходимо его подписать. Потом страховщик рассчитает стоимость восстановительных работ и составит соответствующий акт, а собственнику останется ждать выплаты компенсации (сроки точно оговариваются).
Как застраховаться от коронавируса:
В пресс-службе сервиса Страховка.ру отметили, что кроме квартир на сайте агрегатора можно подобрать и другие варианты полисов. Например, застраховать имущество, выезд за границу, жизнь, получить коронавирусную и спортивную страховку и др.
В компании уверены, что агрегатор окажется хорошей альтернативой хождению по офисам страховщиков:
- на сайте удобно искать предложения по разным направлениям от разных компаний;
- полис оформляется за десять минут;
- нужно вводить минимум персональной информации;
- электронную версию документа пришлют прямо на email.