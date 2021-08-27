Сервис Страховка.ру предложил застраховать квартиру от несчастных случаев

«В каждой квартире в любое время суток может произойти непредвиденный случай или авария: возгорание, затопление, взрыв газа и т. д. Чтобы избежать ущерба или возместить его, лучше застраховать жилую недвижимость заранее», — подчеркнули в пресс-службе агрегатора Страховка.ру.

Чтобы получить компенсацию при возникновении страхового случая, собственнику нужно сообщить о нем страховщику. Контактная информация указана в полисе и на сайте страховой компании. Страховщик попросит предъявить документы, подтверждающие ущерб от аварии:

в случае возгорания достаточно акта МЧС;

при затоплении понадобится заключение управляющей организации;

кража в квартире подтверждается документом из ОВД о начале уголовного преследования.

Эти документы вместе с заявлением нужно предоставить страховой компании. Она вышлет оценщика, который составит акт осмотра места происшествия — собственнику необходимо его подписать. Потом страховщик рассчитает стоимость восстановительных работ и составит соответствующий акт, а собственнику останется ждать выплаты компенсации (сроки точно оговариваются).