Краснодарская «Типография» вошла в шорт-лист первой Национальной премии в области креативных индустрий

«Типография» — единственная площадка в Краснодаре, которая последовательно занимается развитием и популяризацией современного искусства и культуры. Открылась в 2012 году как лофт, арт-пространство и продолжение Краснодарского института современного искусства в здании бывшей типографии «Советская Кубань».

В номинации «Креаполис» выберут инициативу, которая внесла большой вклад в развитие района, города или региона. На победу в ней, кроме Краснодара, претендуют Национальная библиотека Татарстана, ГЭС-2 (Москва), Общественное культурно-деловое пространство «Севкабель порт» (Санкт-Петербург) и Центр дизайна «Артплэй» (Москва).

Куратор «Типографии» Елена Ищенко рассказала Юга.ру, что команде центра было приятно получить такую оценку экспертного совета.

«Признание подобных инициатив, как «Типография», очень важно, потому что показывает, что не обязательно иметь большой бюджет или быть государственной организацией, чтобы менять среду вокруг. «Типография» — это самоорганизованная инициатива, которую делает команда художников и кураторок и поддерживает круг патронов, сообщество и единомышленники», — добавила Ищенко.