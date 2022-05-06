В Новороссийске чиновники потребовали сменить название мясного магазина из-за буквы Z

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта ngnovoros.ru
    © Скриншот с сайта ngnovoros.ru

Новороссийские СМИ 6 мая сообщили, что у владельца мясной лавки потребовали изменить логотип после жалоб от местных жителей

Издание «Наша Газета Новороссийск» пишет, что владельца магазина «Zа мясом» обязали сменить название и сделать ребрендинг после жалобы местных жителей. Горожане посчитали такое название «оскорбительным» и «предательским», потому что буква Z стала символом «спецоперации».

Уточняется, что после волны негодования чиновники потребовали закрыть баннеры с изображением логотипа и вообще изменить его.

В самом магазине журналистам объяснили, что первая торговая точка «Zа мясом» появилась в городе 22 февраля (до начала «специальной военной операции»), а вторая — 25 марта.

Ранее Юга.ру писали, что житель Новороссийска пожаловался на билборд с рекламой мяса, заслоняющий обелиск в честь обороны Малой земли. В мэрии города тогда заявили, что никакой проблемы в билборде не видят. Спустя несколько дней мэр Новороссийска решил срочно убрать билборд. Он простоял там около 20 лет.

Новороссийск Торговля Украина Чиновники

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В Новороссийске чиновники потребовали сменить название мясного магазина из-за буквы Z
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