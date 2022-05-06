В Новороссийске чиновники потребовали сменить название мясного магазина из-за буквы Z

Новороссийские СМИ 6 мая сообщили, что у владельца мясной лавки потребовали изменить логотип после жалоб от местных жителей

Издание «Наша Газета Новороссийск» пишет, что владельца магазина «Zа мясом» обязали сменить название и сделать ребрендинг после жалобы местных жителей. Горожане посчитали такое название «оскорбительным» и «предательским», потому что буква Z стала символом «спецоперации».

Уточняется, что после волны негодования чиновники потребовали закрыть баннеры с изображением логотипа и вообще изменить его.