В Новороссийске чиновники потребовали сменить название мясного магазина из-за буквы Z
Новороссийские СМИ 6 мая сообщили, что у владельца мясной лавки потребовали изменить логотип после жалоб от местных жителей
Издание «Наша Газета Новороссийск» пишет, что владельца магазина «Zа мясом» обязали сменить название и сделать ребрендинг после жалобы местных жителей. Горожане посчитали такое название «оскорбительным» и «предательским», потому что буква Z стала символом «спецоперации».
Уточняется, что после волны негодования чиновники потребовали закрыть баннеры с изображением логотипа и вообще изменить его.
В самом магазине журналистам объяснили, что первая торговая точка «Zа мясом» появилась в городе 22 февраля (до начала «специальной военной операции»), а вторая — 25 марта.
Ранее Юга.ру писали, что житель Новороссийска пожаловался на билборд с рекламой мяса, заслоняющий обелиск в честь обороны Малой земли. В мэрии города тогда заявили, что никакой проблемы в билборде не видят. Спустя несколько дней мэр Новороссийска решил срочно убрать билборд. Он простоял там около 20 лет.