Мэр Новороссийска решил срочно убрать билборд, закрывавший обелиск 20 лет

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко срочно осмотрел рекламную конструкцию, которая 20 лет закрывает обелиск, установленный в память о Великой Отечественной войне. После жалоб билборд решили убрать

Ранее Юга.ру писали, что житель Новороссийска пожаловался на билборд с рекламой мяса, который закрывает обелиск — знак границы обороны Малой земли. Он попросил журналистов «Нашей газеты Новороссийск» привлечь внимание чиновников и коммерсантов к проблеме.

В администрации города журналистам сказали, что ничего противозаконного в билборде нет. Он стоит там с 2002 года и соответствует всем нормам и законам. Никакой информации о переносе рекламной конструкции или ее демонтаже не было.

14 января в телеграм-канале администрации Новороссийска появилось сообщение, что мэр города Андрей Кравченко оперативно отреагировал на жалобу горожан и даже приехал посмотреть на билборд.

«Новороссийск носит почетное звание города-героя. Нельзя допускать, чтобы чьи-то коммерческие интересы вытесняли память о героической судьбе нашего народа. Подобное небрежное отношение к военным обелискам и памятным знакам необходимо пресекать», — сказал мэр и поручил убрать рекламный щит.