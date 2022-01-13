Житель Новороссийска пожаловался на билборд, заслоняющий обелиск в честь Малой земли

Жителя Новороссийска возмутил рекламный щит, который заслоняет знак границы обороны Малой земли. В мэрии сказали, что все нормально

«Наша газета Новороссийск» пишет , что в редакцию издания обратился местный житель, который попросил обратить внимание на рекламный билборд. Он закрывает обелиск, установленный в память о событиях Великой Отечественной войны. Вместо обелиска, по словам местного жителя, горожанам предлагают смотреть на рекламу мяса.

«Может ли происходить такое в городе-герое? Там, где чтят память предков, ставят памятники, ежегодно проводят «Бескозырку» и расписывают портретами героев торцы многоэтажек в дань уважения и благодарности?», — цитирует горожанина газета.

В мэрии города-герою журналистам заявили, что никакой проблемы в билборде там не видят. Рекламный щит установили в 2002 году, он соответствует требованиям Федерального закона «О рекламе».

«В настоящее время указанная рекламная конструкция установлена на законных основаниях — владелец рекламного щита имеет действующее разрешение на установку и эксплуатацию. Срок действия разрешения до декабря 2023 года», — сказали в администрации.