Кубань получит полмиллиарда рублей на создание модульных отелей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Правительство РФ выделило Кубани 500 млн рублей на формирование новой гостиничной инфраструктуры

Из-за увеличения турпотока внутри страны Правительство РФ решило выделить средства на постройку модульных отелей. На эти цели из бюджета страны направят 4 млрд рублей в 19 регионов. В их числе Краснодарский край, Крым, Дагестан и Северная Осетия. Распоряжение подписали в конце апреля и разместили на сайте правительства. 

Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что строительство быстровозводимых гостиниц не только увеличит номерной фонд, но и создаст дополнительные рабочие места. Деньги пойдут на поддержку более 50 инициатив по строительству модульных отелей, а это не менее 2,5 тыс. номеров.

Кроме того, в подобные проекты готовы направить средства предприниматели. Сейчас сумма возможных частных инвестиций составляет около 4,5 млрд рублей, заявил Мишустин.

«Наступает сезон отпусков, и наши граждане будут больше времени проводить на природе, путешествовать по российским регионам. А для этого нужно создавать хорошие условия. Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми», — добавил председатель Правительства.

Согласно документу, Краснодарский край получит на эти цели 500 млн рублей. В краевой бюджет они поступят не позднее, чем через месяц со дня вступления федерального распоряжения в силу. То есть деньги получат до конца мая. 

Где конкретно будут располагаться модульные отели, в регионе пока неизвестно. Особенность таких построек в том, что они рассчитаны на теплое время года и не имеют отопительной системы.

Напомним, в России действует детский кешбэк. Программа позволяет вернуть до 50% от стоимости путевки в лагерь. Юга.ру разбирали, как им можно воспользоваться.

Азовское море Курорты и туризм Правительство Строительство Черное море

Новости

Власти Анапы рассказали о планах рекультивировать старую свалку к 2024 году. Ранее рекультивацию планировали начать в 2022 году
Кубань получит полмиллиарда рублей на создание модульных отелей
В Мостовском районе из-за подъема воды в реке застряла группа туристов. Там находятся 75 человек, из них 60 детей
В Краснодаре 7 мая временно перекроют движение в центре города из-за патриотического забега
Краснодарцев просят запастись питьевой водой
Синоптики обещают дождливые выходные в Краснодарском крае

Лента новостей

«Чем мы хуже городских? Мы просто устали от этого бардака»
Вчера, 19:59
«Чем мы хуже городских? Мы просто устали от этого бардака»
Жители краснодарских СНТ рассказали, зачем перекрывали Ростовское шоссе
Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара
Вчера, 08:28
Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара
Часть 2: Большой остров
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 5 мая
Вчера, 13:34
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 5 мая

Реклама на сайте