Кубань получит полмиллиарда рублей на создание модульных отелей

Из-за увеличения турпотока внутри страны Правительство РФ решило выделить средства на постройку модульных отелей. На эти цели из бюджета страны направят 4 млрд рублей в 19 регионов. В их числе Краснодарский край, Крым, Дагестан и Северная Осетия. Распоряжение подписали в конце апреля и разместили на сайте правительства.

Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что строительство быстровозводимых гостиниц не только увеличит номерной фонд, но и создаст дополнительные рабочие места. Деньги пойдут на поддержку более 50 инициатив по строительству модульных отелей, а это не менее 2,5 тыс. номеров.

Кроме того, в подобные проекты готовы направить средства предприниматели. Сейчас сумма возможных частных инвестиций составляет около 4,5 млрд рублей, заявил Мишустин.

«Наступает сезон отпусков, и наши граждане будут больше времени проводить на природе, путешествовать по российским регионам. А для этого нужно создавать хорошие условия. Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми», — добавил председатель Правительства.

Согласно документу, Краснодарский край получит на эти цели 500 млн рублей. В краевой бюджет они поступят не позднее, чем через месяц со дня вступления федерального распоряжения в силу. То есть деньги получат до конца мая.

Где конкретно будут располагаться модульные отели, в регионе пока неизвестно. Особенность таких построек в том, что они рассчитаны на теплое время года и не имеют отопительной системы.

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