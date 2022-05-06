Ростсельмаш рассказал о системе удаленного контроля за сельхозтехникой РСМ Агротроник

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  • © Фото Ивана Сергеева, предоставлено пресс-службой Ростсельмаш
    © Фото Ивана Сергеева, предоставлено пресс-службой Ростсельмаш

Платформа РСМ Агротроник, разработанная Ростсельмаш, помогает фермерам экономить топливо, сокращать потери урожая и сводить к минимуму негативные последствия человеческого фактора

Система РСМ Агротроник позволяет аграриям удаленно управлять парком техники в режиме реального времени. Как это работает: в бортовую систему техники интегрируется оборудование и программное обеспечение, оно передает информацию о машине на компьютер или смартфон владельца.

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Пользователю базовой платформы доступны:

  • данные о местоположении: где была и находится сейчас агромашина с точной привязкой к карте. Можно выделить агрозону, указав в ней свои поля;

  • информацию о механизаторе. Функция упрощает учет и контроль рабочего времени сотрудников;

  • прогноз погоды. Модуль отражает текущую и прогнозируемую погоду на выбранном поле — это особенно важно для хозяйств с разнесенными на большие расстояния полями;

  • параметры систем машины — обороты двигателя, скорость, параметры системы охлаждения ДВС, бортовой электросистемы и пр.;

  • уведомления бортовой системы — от камня в технологическом тракте до напоминания о необходимости выполнения очередного техобслуживания. Каждое сообщение имеет временную и координатную метку — даже спустя время можно установить, кто, когда и где именно выполнял работу в момент возникновения неисправности;
  • статус агромашины: транспортный режим, выполнение заданной операции, проход с поднятым орудием, стоянка с включенным или выключенным двигателем, заправка, выгрузка, заточка ножей и пр.;

  • ход работы: время начала и окончания (запуск и остановка двигателя), вид операции и орудия, ширина захвата, траектория движения;

  • результат работы — обработанная или убранная площадь, намолот и т.д.;

  • параметры выполняемого технологического процесса: частота оборотов шнеков, ротора, барабанов, вентиляторов и т.д.;

  • расход, место и время заправки и слива топлива;

  • данные о продукте — место и время выгрузки.

Все перечисленные опции доступны аграрию удаленно. Важно: данные можно прередать в некоторые сторонние системы учета и планирования, например в «1С».

Для комфортной работы существуют две версии системы РСМ Агротроник — для ПК и смартфона. Возможности стационарной версии более полные, однако мобильная может быть удобнее в полевых условиях.

Обработку данных производит платформа агроменеджмента РСМ Агротроник на сервере Ростсельмаш, дополнительные модули для каждой машины не требуются. Данные траслируются непрерывно, но если агромашина находится вне зоны покрытия мобильной связью, они собираются в бортовой части системы и «пакетно» передаются на сервер в тот момент, когда появляется устойчивый сотовый сигнал.

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Информация хранится на расположенном в России сервере, она доступна для просмотра или выгрузки в удобном формате в любой момент времени. Разрабатывая планы на будущий сезон, владелец техники сможет опереться на данные прошлого периода. Это помогает фермерам экономить топливо, сокращать потери урожая и сводить к минимуму негативные последствия человеческого фактора. 

На ряд новых моделей сельхозтехники РСМ Агротроник устанавливают по умолчанию, также она доступна для агромашин Ростсельмаш, выпущенных в течение последних десяти лет. Чтобы узнать о возможности оснащения конкретной модели, достаточно обратиться к официальному дилеру.

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