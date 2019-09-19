Аграрии Кубани рассказывают о зерноуборочной технике Ростсельмаша

В России подсолнечник занимает 75% посевов масличных культур. Для сбора этой культуры Ростсельмаш предложил рядковые жатки FALCON и безрядковые SUN STREAM. Во Всероссийском НИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта жатки для подсолнечника используются более 10 лет, сейчас в работе 12 штук. О них порталу Юга.ру рассказал главный инженер-механик института Владимир Михайлов.

«Жатки высокопроизводительные, позволяют оптимально загрузить комбайн, минимизируют потери при уборке, повышая урожайность. С транспортной тележкой жатки обеспечивают высокую мобильность уборочных агрегатов. Присоединять и отсоединять жатки легко. Они надежны в эксплуатации, ремонтопригодны. Запчасти для ремонта доступны по наличию и цене, эксплуатационные затраты минимальны», — отметил Михайлов.

C 4-, 6-, 8- и 12-рядковыми жатками FALCON комбайн развивает скорость 9-12 км/ч. Ленточный транспортер не повреждает семена, а высокие борта снижают потери при осыпании. Регулировка высоты среза позволяет быстро переключаться между уборкой низкорослого и высокорослого подсолнечника. Жатки SUN STREAM простые и прочные, что позволяет использовать их для уборки подсолнечника в любом регионе и даже при упущенных сроках.