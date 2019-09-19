Аграрии Кубани рассказывают о зерноуборочной технике Ростсельмаша
Чтобы повысить рентабельность сбора зернобобовых культур, аграрии Краснодарского края используют специализированные жатки Ростсельмаша. Их конструкция учитывает специфику убираемой культуры
В России подсолнечник занимает 75% посевов масличных культур. Для сбора этой культуры Ростсельмаш предложил рядковые жатки FALCON и безрядковые SUN STREAM. Во Всероссийском НИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта жатки для подсолнечника используются более 10 лет, сейчас в работе 12 штук. О них порталу Юга.ру рассказал главный инженер-механик института Владимир Михайлов.
«Жатки высокопроизводительные, позволяют оптимально загрузить комбайн, минимизируют потери при уборке, повышая урожайность. С транспортной тележкой жатки обеспечивают высокую мобильность уборочных агрегатов. Присоединять и отсоединять жатки легко. Они надежны в эксплуатации, ремонтопригодны. Запчасти для ремонта доступны по наличию и цене, эксплуатационные затраты минимальны», — отметил Михайлов.
C 4-, 6-, 8- и 12-рядковыми жатками FALCON комбайн развивает скорость 9-12 км/ч. Ленточный транспортер не повреждает семена, а высокие борта снижают потери при осыпании. Регулировка высоты среза позволяет быстро переключаться между уборкой низкорослого и высокорослого подсолнечника. Жатки SUN STREAM простые и прочные, что позволяет использовать их для уборки подсолнечника в любом регионе и даже при упущенных сроках.
Соя — одна из наиболее стабильных культур для аграриев. Но ее бобы растут близко к почве, что осложняет уборку и требует либо двухфазных технологий, либо специальных жаток.
В Краснодарском крае жатку низкого среза FLOAT STREAM использует компания «Люкс-Агро-Р». Заместитель директора по производству Дмитрий Хомченков отметил, что главным преимуществом жаток является низкое расположение ножей — это позволяет сократить потери при срезе бобов и повысить урожайность.
Жатки FLOAT STREAM разработаны для низкого среза и подготовлены для разных сортов и полеглых растений. Так, например, жатку можно настроить для работы с жестким ножом для злаковых культур или с плавающим — для бобовых.
Для уборки кукурузы аграрии предпочитают рядковые жатки серии ARGUS. 4-, 5-, 6-, 8- и 12-рядные модификации справляются с урожаем как малых фермерских хозяйств, так и крупных агрохолдингов. Измельчитель в конце русла обеспечивает равномерный срез стеблей, оставляя на поле незначительные пожнивные остатки, легко перерабатываемые при вспахивании почвы.
Кукурузные жатки CORN STREAM для комбайнов нового поколения могут использоваться для различных сортов кукурузы вне зависимости от агрофона. Редукторы с интегрированными вальцами могут фактически в два раза повысить производительность. На Кубани их использует в том числе «Арофирма Соревнование». Ее главный инженер Андрей Нечепоренко подтвердил порталу Юга.ру эффективность жаток и качество уборки.
Официальный дилер предприятия Ростсельмаш — компания «Югпром». Это крупнейший поставщик агротехники и оборудования на юге России. «Югпром» поддерживает программы лизинга и кредитования «Ростсельмаш-финанс», которые позволяют обновлять или наращивать технопарк на доступных условиях.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в Краснодаре открылся филиал компании «Интерлизинг», которая занимается оформлением спецтехники Ростсельмаша.
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