По маршруту Туапсе — Сочи — Гагра снова ходит туристический ретропоезд

Ретропоезд «Сочи», вполне современный по своему техническому оснащению, оформлен элементами декора из советской эпохи и стилизован под 1970–80-е годы. В одном из вагонов есть фотокупе, обставленное в духе советской гостиной, где можно сделать фото на память. Специальный автомат отправит его на указанную вами электронную почту.

Юга.ру писали, что 15 августа 2020 года между Сочи и Гагрой запустили туристический поезд, состоящий из 11 вагонов. В 2021 году его запускали и на мартовские праздники: он ходил с 6 по 8 марта.

По сообщению пресс-службы РЖД, у проводников можно будет записаться на экскурсионные туры и купить специально разработанные сувениры. В вагоне-ресторане, меню которого состоит из блюд русской и абхазской кухни, продают уже «съедобные ретросувениры» в плетеной сумке-авоське.

По пути поезд останавливается на станциях «Лазаревская», «Лоо», «Дагомыс», «Сочи», «Адлер», «Имеретинский Курорт», «Веселое», «Цандрыпш». Остановка на станции «Имеретинский Курорт» позволит пассажирам проходить пограничный контроль, не выходя из поезда.

Пресс-служба СКЖД сообщила, что поезд № 927/928 «Сочи» будет отправляться шесть раз в неделю, но по данным сайтов продажи билетов рейсы будут не шесть, а пять раз в неделю: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Поезд отправляется из Туапсе в 5:30 утра и прибывает в Гагру в 11:35, время в пути составляет чуть больше шести часов.

Стоимость билетов на официальном сайте РЖД составляет от 203 руб за место в общем вагоне до 2110 рублей за место в СВ. Однако купить там билеты можно не позднее, чем за 45 дней до даты поездки. Стоимость на самом популярном русскоязычном сайте продажи билетов составляет ориентировочно (может меняться) от 441 до 2557 рублей, купить билет можно на любой день при наличии свободных мест. Все данные указаны на 2 мая.