37-летний гендиректор «Курорта Красная Поляна» погиб в горах

По неофициальным данным , Круковский упал на тропе к Ачипсинской крепости и скончался от полученных травм. Следственный комитет Краснодарского края проводит доследственную проверку, выясняет обстоятельства случившегося и ждет заключение судмедэкспертизы.

«Он любил горы и нашёл покой в них. Команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича и считает своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы», — прокомментировали в пресс-службе.

Андрей Круковский учился в Московском институте экономики, политики и права, в Лондонской бизнес-школе, получил кандидатскую степень. С 2001 года занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

На «Курорт Красная Поляна» Круковский пришел в 2015 году, входил в совет директоров, а с 2019 года занимал должность генерального директора. При нем началось создание экокурорта «Лагонаки» и строительство канатной дороги на гору Ахун. По словам коллег, Круковский смог поднять курорт на мировой уровень и развить внутренний туризм в России. Он обладал экспертизой в реализации больших инвестиционных проектов, экотуризме и отельном бизнесе.

Мужчина увлекался горнолыжным спортом и походами. В 2016 году он покорил высшую точку Африки — вулкан Килиманджаро (5 тыс. 895 метров), а через год взошел на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус (5 тыс. 642 метра).