В Сочи в 2023 году хотят начать стройку канатной дороги на гору Ахун. О ней говорят с 1930-х годов

Краснодарский край

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  • © Фото Веры Ревиной, Юга.ру
    © Фото Веры Ревиной, Юга.ру

Глава Минприроды России Александр Козлов 15 апреля заявил, что в Сочи в 2024 году появится канатная дорога на гору Ахун. Она соединит город и смотровую площадку

Инвестиции в проект вложит НАО «Красная поляна». Генеральный директор организации Андрей Круковский рассказал, что в строительство инвестируют 4 млрд рублей. Проектно-сметную документацию представят до конца 2022 года, открыть канатную дорогу планируют 31 июля 2024 года, сообщает ТАСС.

  • © Скриншот с сайта www.google.com/maps
    © Скриншот с сайта www.google.com/maps

Александр Козлов рассказал журналистам, что в 2023 году начнется строительство канатной дороги из Сочи на гору Ахун. По его словам, за час она сможет обслуживать 1,5 тыс. человек, а время пути из пункта «А» в пункт «Б» составит около 10 минут.

Ахун — это гора высотой 663 метра над уровнем моря, расположенная между ущельями рек Агура и Хоста. На вершине возведена 30-метровая смотровая башня. Она построена в 1935-1936 годах по проекту архитектора С. И. Воробьева. Башня является памятником архитектуры федерального значения, возведена из тесаного белого известняка в романском стиле. Кованые решетки на лестничных проходах башни выполнены сочинским скульптором П. П. Рочняком. В 1937 году по проекту архитектора Давида Числиева на вершине горы Ахун был построен ресторан. The Village писал, что дважды в советское время (1936, 1972) на вершину горы проектировалась канатная дорога. В 1972 она предполагала наличие из двух очередей: ресторан «Кавказский аул» — Орлиные скалы и Орлиные скалы — Ахун.

Сейчас к смотровой площадке на горе Ахун ведет только одна дорога — автомобильная.

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Ранее Юга.ру писали, что идея строительства подвесной канатной дороги появилась в 30-е годы прошлого века. Периодически ее поднимали местными чиновниками. В 2014 году бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказывал, что администрация курорта ищет инвестора для проекта по созданию городского рекреационного комплекса «Большой Ахун» и проекта по строительству подвесной пассажирской канатной дороги на гору Ахун.

Благоустройство дорога на курорт Сочи Строительство

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