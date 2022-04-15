В Сочи в 2023 году хотят начать стройку канатной дороги на гору Ахун. О ней говорят с 1930-х годов

Глава Минприроды России Александр Козлов 15 апреля заявил, что в Сочи в 2024 году появится канатная дорога на гору Ахун. Она соединит город и смотровую площадку

Александр Козлов рассказал журналистам, что в 2023 году начнется строительство канатной дороги из Сочи на гору Ахун. По его словам, за час она сможет обслуживать 1,5 тыс. человек, а время пути из пункта «А» в пункт «Б» составит около 10 минут.

Ахун — это гора высотой 663 метра над уровнем моря, расположенная между ущельями рек Агура и Хоста. На вершине возведена 30-метровая смотровая башня. Она построена в 1935-1936 годах по проекту архитектора С. И. Воробьева. Башня является памятником архитектуры федерального значения, возведена из тесаного белого известняка в романском стиле. Кованые решетки на лестничных проходах башни выполнены сочинским скульптором П. П. Рочняком. В 1937 году по проекту архитектора Давида Числиева на вершине горы Ахун был построен ресторан. The Village писал, что дважды в советское время (1936, 1972) на вершину горы проектировалась канатная дорога. В 1972 она предполагала наличие из двух очередей: ресторан «Кавказский аул» — Орлиные скалы и Орлиные скалы — Ахун.



