На курорте «Горки Город» назначили нового генерального директора

Андрей Круковский в марте стал новым генеральным директором сочинского всесезонного курорта «Горки Город»

Ранее Андрей Круковский занимал позицию заместителя гендиректора по экономике и финансам организации. Он сменил на посту Александра Саурина, который в марте 2019 года стал председателем совета директоров компании.

Решение о назначении Круковского было принято на собрании совета директоров НАО «Красная Поляна», которое управляет курортом «Горки Город».

Кто такой Андрей Круковский

Андрей Круковский родился в 1984 году в Москве, в Сочи переехал в 2012 году.

В 2006 году окончил Московский институт экономики политики и права с отличием, является кандидатом экономических наук. Окончил Лондонскую бизнес школу по программе Executive education. С 2001 по 2014 год занимал руководящие должности в коммерческих организациях. В структуре НАО «Красная поляна» работает с 2015 года, входит в совет директоров.

«В 2016 году Круковский совершил восхождение на высочайший стратовулкан Африки — Килиманджаро (5895 м), в 2017-м — на самую высокую горную точку России и Европы — Эльбрус (5642 м). Он ведет активный образ жизни, увлекается горными лыжами и сноубордом», — рассказали в пресс-службе всесезонного курорта «Горки Город».