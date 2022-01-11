Знаменитости, ушедшие в 2021 году. Кого потеряли мир, Россия и Кубань

Юга.ру вспоминают известных актеров, музыкантов, писателей, режиссеров, политиков, которые ушли из жизни в 2021 году.

Мир Журналист Ларри Кинг, 87 лет

Американский журналист и ведущий собственных ток-шоу, признан лучшим интервьюером в Штатах. В 2011 году в эфире CNN заявил, что хочет, чтобы его тело заморозили после смерти. Ларри Кинг говорил: «Смерть — мой самый большой страх, потому что я не верю, что куда-то попаду». Сначала сообщили, что причиной кончины стал коронавирус, затем жена заявила, что всему виной сепсис.

Ларри Кинг © Фото Gage Skidmore, flickr.com

Актриса Хелен Маккрори, 52 года

Прославилась образами Полли Грей в «Острых козырьках» и Нарциссы Малфой в киносаге о Гарри Поттере. Выход финального сезона «Козырьков» анонсировали на начало 2022 года, создатели не раскрывают, как закончится история Полли и успела ли Маккрори отснять свои сцены. Причиной смерти стала онкология.

Принц Филипп Маунтбеттен, 99 лет

Герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании Елизаветы II, с которым она прожила 73 года. Филипп скончался за несколько недель до 100-летия. Принц умер дома, в кругу родных. За несколько недель до этого он перенес операцию на сердце.

Музыкант Дживан Гаспарян, 92 года

Армянский музыкант, мастер игры на дудуке. Если вы хотя бы раз смотрели фильмы «Гладиатор», «Последнее искушение Христа», «Код да Винчи», «Хроники Нарнии», значит, слышали Гаспаряна — он исполнил саундтреки. Причину смерти не называют.

Актер Норман Ллойд, 106 лет

Старейший в мире актер, работал с Чарли Чаплином, Альфредом Хичкоком и Жаном Ренуаром. Карьера Ллойда длилась 97 лет. Но настоящая слава пришла к нему уже после 60 лет.

Актер Жан-Поль Бельмондо, 88 лет

Один из самых успешных и известных во всем мире французских актеров. Всего на его счету более 80 ролей. Жан-Поль Бельмондо в 2001 году перенес инсульт, долго не мог ходить и говорить. Однако после вернулся в кино и снялся в нескольких фильмах. Актер был автомобильным фанатом, он оставил наследникам коллекцию редких и спортивных машин.

Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс, 80 лет

На протяжении 58 лет был барабанщиком группы The Rolling Stones. В 2004 году лечился от рака горла, который в итоге перешел в ремиссию. Точная причина смерти не названа, однако за три недели до кончины Уоттс перенес операцию и отказался от участия в туре по США. Дань уважения музыканту отдали многие звезды, в том числе сэр Пол Маккартни, сэр Ринго Старр и сэр Элтон Джон.

Актер Джеймс Майкл Тайлер, 59 лет

Актер, сыгравший Гантера в комедийном сериале «Друзья». Вскоре после выхода специального выпуска «Друзья: Воссоединение» (он участвовал по видеосвязи) стало известно, что у Тайлера рак простаты, который и стал причиной смерти. За период борьбы с онкологией актер стал активистом и призывал мужчин среднего возраста регулярно проходить обследования у врачей.

Эрл Симмонс (рэпер DMX), 50 лет

Симмонс известен под псевдонимом DMX, шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200. Это беспрецедентный феноменом в современной музыке. Официально рэпер умер от остановки сердца, а за два месяца до этого попал в больницу после передозировки наркотиков. Посмертно вышел альбом Exodus.

Россия Актер Андрей Мягков, 82 года

Знаменитым на весь Советский Союз его сделала роль хирурга Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Мало кто знает, но Мягков написал три детективных романа, по его признанию, «лишь потому, что жене не хватает интересной литературы». Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.

Андрей Мягков © Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение», kinopoisk.ru

Писательница Татьяна Полякова, 61 год

Едва ли кто-то не видел на полках книжных магазинов романов этой писательницы, на ее счету более 90 детективов. Полякова из года в год входила в топ-10 самых издаваемых российских авторов. Несколько лет она боролась с онкологией.

Музыкант Александр Градский, 72 года

Певец и автор песен, наставник шоу «Голос», композитор, его считают одним из основоположников русского рока. В 1974 году стал «Звездой года» по версии журнала Billboard за выдающийся вклад в мировую музыку. В сентябре Градский переболел COVID-19 и с тех пор плохо себя чувствовал. Причиной смерти стал ишемический инсульт.

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский, 71 год

Сооснователь и художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» также снял фильмы «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусом. У кинорежиссера остались четверо детей, младший сын родился в апреле 2020 года.

Дрессировщик Михаил Багдасаров, 75 лет

Известный российский артист цирка, занимался дрессировкой хищных животных, создал шоу с уссурийскими тиграми. Дети Багдасарова продолжают гастролировать. Артист умер от последствий коронавирусной инфекции.

Основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, 75 лет

Российский кинопродюсер, актер и кинокритик, в 1990 году основал фестиваль «Кинотавр». Настоящее отчество — Израилевич, из-за которого Марку было очень непросто в армии. По возвращении он стал Григорьевичем (по деду). Власти Сочи планируют сохранить «Кинотавр» после смерти продюсера. Скончался Рудинштейн от инсульта.

Композитор Людмила Лядова, 95 лет

Композитор, пианистка и певица, в годы Великой Отечественной войны выступала в концертных бригадах. Поступила в больницу с заражением COVID-19, с поражением 75% легких, скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Рок-музыкант и актер Петр Мамонов, 70 лет

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Большую известность как актеру принесли роли в фильмах «Остров», «Такси-блюз» и «Царь». Детство Мамонов провел в том же дворе, где взрослел Владимир Высоцкий — в Большом Каретном переулке. В разное время работал наборщиком, корректором, лифтером, грузчиком, кочегаром, переводчиком и даже банщиком-массажистом. Скончался из‑за осложнений, вызванных коронавирусом.

Актер Валерий Гаркалин, 67 лет

Гаркалин снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Белые одежды», «Ширли-Мырли» и «Ландыш серебристый». Он также много лет служил в московском Театре сатиры. Скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность.

Писатель Виктор Коклюшкин, 75 лет

Создавал юмористические монологи для Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Клары Новиковой, Елены Степаненко и других артистов. Среди родственников Коклюшкина Владимир Соловьев (муж его дочери Эльги Сэпп) — ведущий собственной телепередачи на канале «Россия-1». Писатель-сатирик скончался от острой сердечной недостаточности.

Виктор Коклюшкин © Фото Tamara86, wikipedia.org

Режиссер Владимир Меньшов, 81 год

Всемирную известность режиссер получил в 1981 году, когда его фильм «Москва слезам не верит» взял Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Меньшову нельзя было покидать СССР, поэтому забрать заветную статуэтку удалось только через восемь лет. Умер от последствий, вызванных коронавирусом.

Владимир Меньшов © Фото Svklimkin, wikipedia.org

Актриса Нина Ургант, 92 года

Родоначальница актерской династии Ургантов снялась более чем в 70 фильмах. В картине «Я родом из детства» она сыграла вместе с Владимиром Высоцким, а «Белорусский вокзал» принес Нине Ургант настоящую славу. Аж до 80 лет Ургант водила автомобиль, а в июле 2014 года стало известно, что она страдает болезнью Паркинсона. Официальная причина смерти актрисы не называется.

Актер Владимир Коренев, 80 лет

Коренев сыграл в более чем 50 фильмах, но его главная роль — Ихтиандр в «Человеке-амфибии». Почти все трюки в ленте Коренев исполнял сам и дважды едва не погиб. Скончался от коронавирусной инфекции.

Актер Василий Лановой, 87 лет

Василия Ланового называли самым красивым актером советского кино и театра, поэтому играл он в основном романтических героев. Визитной карточкой Ланового стал культовый советский фильм «Офицеры». До последних лет жизни работал профессором сценической речи в Щукинском училище. Актер негативно относился к независимости Украины, хотя и был этническим украинцем. Артиста госпитализировали с пневмонией, он пережил клиническую смерть и официально скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Кинорежиссер Александр Рогожкин, 72 года

Режиссер и сценарист снял по-настоящему народные фильмы и сериалы: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной политики», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила». Скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Кубань Писатель Виктор Лихоносов, 85 лет

Автор знаменитого романа «Наш маленький Париж». В том числе благодаря писателю в Краснодаре появился мемориальный комплекс, посвященный генералу Корнилову и казакам, которые погибли в годы Гражданской войны. Причиной смерти стал COVID-19.

Виктор Лихоносов © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Художник Леонид Проненко, 81 год

Краснодарский художник с мировым именем, автор известной монографии «Каллиграфия для всех» и создатель школы кубанской каллиграфии. Вел лекции в Детройте, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Сан-Диего и Лос-Анджелесе. Попал в больницу с воспалением легких, однако его студенты говорили, что Проненко слег с коронавирусом.

Музыкант Эльхан Атакишиев, 57 лет

Известный краснодарский джазмен. Играл на контрабасе и электрогитаре, много лет занимался организацией концертов и фестивалей. Творческий путь начинал в команде с композитором и саксофонистом Георгием Гараняном. Причиной смерти стал коронавирус.

Актер Владимир Щербаков, 81 год

Старейший актер краснодарского Молодежного театра, работал там с 1995 года. Запомнился ролями в спектаклях «Сцены в доме Бессеменова», «Три года», «Вечный муж», «Дуэль», «Событие», «Ночь любовных помешательств», «Человек и джентльмен». Причина смерти не озвучена.

Военачальник Виктор Казанцев, 75 лет

Генерал армии и Герой России. Возглавлял операции против боевиков на территории Чечни, в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. Скончался после продолжительной болезни.

Артист Иван Мякишев, 71 год

Мякишев был солистом Краснодарского музыкального театра, выступал в Кубанском казачьем хоре. Более 20 лет преподавал в институте культуры, был профессором кафедры сольного и хорового народного пения. О причинах смерти не сообщается.