Три отеля «Курорта Красная Поляна» стали лидерами рейтинга Accor

Все три отеля расположены на уровне 960 м над уровнем моря рядом с канатной дорогой и развлечениями курорта.

Рейтинг составили на основе отзывов гостей (по системе Reputation Performance Score).

Mövenpick Krasnaya Polyana занял второе место в рейтинге премиум-отелей, получив 93,49 балла. Гости высоко оценили швейцарские традиции в горах, высокий сервис и гастрономическое направление отеля. Novotel Resort Krasnaya Polyana, который называют самым романтичным отелем курорта, получил оценку 93,38 и стал четвертым среди гостиниц средней цены. Экологичный отель ibis Styles Krasnaya Polyana набрал 91,94 балла и замкнул десятку лидеров эконом-сегмента.