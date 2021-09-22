Три отеля «Курорта Красная Поляна» стали лидерами рейтинга Accor
Три отеля «Курорта Красная Поляна» вошли в десятку лучших отелей Accor Северной Европы
Отели Mövenpick Krasnaya Polyana, Novotel Resort Krasnaya Polyana и ibis Styles Krasnaya Polyana вошли в десятку лучших отелей Северной Европы среди брендов гостиничной группы Accor.
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Все три отеля расположены на уровне 960 м над уровнем моря рядом с канатной дорогой и развлечениями курорта.
Рейтинг составили на основе отзывов гостей (по системе Reputation Performance Score).
Mövenpick Krasnaya Polyana занял второе место в рейтинге премиум-отелей, получив 93,49 балла. Гости высоко оценили швейцарские традиции в горах, высокий сервис и гастрономическое направление отеля. Novotel Resort Krasnaya Polyana, который называют самым романтичным отелем курорта, получил оценку 93,38 и стал четвертым среди гостиниц средней цены. Экологичный отель ibis Styles Krasnaya Polyana набрал 91,94 балла и замкнул десятку лидеров эконом-сегмента.
Группа Accor впервые составила рейтинг отелей региона Северная Европа. Для этого эксперты изучили отзывы гостей из 30 стран на 1 тыс. 118 гостиниц с общим фондом 157 459 номеров. Данные предоставила международная система управления репутацией TrustYou.
Как отметили в пресс-службе «Курорта Красная Поляна», рейтинг Accor имеет ключевое значение при оценке уровня развития гостиниц на курорте и в мире. Accor — ведущая глобальная гостиничная группа с разнообразными брендами в портфеле. А Северная Европа — один из крупнейших узловых центров и регион с большим потенциалом для развития гостиничного бизнеса.
Напомним, в июле «Курорт Красная Поляна» представил отель PANORAMA By Mercure группы Accor, а в июне отель «Марриотт Красная Поляна» попал в лидеры международного рейтинга Marriott GuestVoice.