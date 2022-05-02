Краснодарский застройщик устроил праздник в честь открытия фонтанов

«Конец апреля — это время, когда улицы Краснодара приводят в порядок, чтобы начать весенний сезон. Парк уже стал частью города, и его полюбили не только местные жители. Мы заранее провели на территории отдыха субботник и профилактику фонтана, и уже сегодня парк заживет своей активной жизнью!», — поздравил собравшихся первый заместитель генерального директора «ЮгСтройИмпериал», заместитель председателя комитета гордумы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Станислав Николенко.

Фонтан — не единственная гордость ландшафтного парка. На площади 9 га расположен детский игровой городок, спортивное пространство с тренажерами, беговые и велодорожки, скейтпарк, площадка для йоги и пилатеса; зона отдыха с шезлонгами и удобными скамейками, комната матери и ребенка с пеленальными столиками; место для выгула домашних питомцев. Благодаря функциональным зонам для людей разных возрастов парк стал современной и доступной территорией семейного отдыха.

«Как местный житель я с большим удовольствием прогулялась по парку. Заметно, что проектировщики «ЮгСтройИмпериала» уделили спорту особое внимание. Здесь есть скейтпарк для тинейджеров, площадки для йоги и пилатеса, дорожки для бега и даже баскетбольное дерево. Я уверена, что этот парк станет зоной притяжения для всех жителей микрорайона. Желаю, чтобы спорт однажды вошел в ваши сердца и остался с вами навсегда», — поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева.