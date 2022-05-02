Краснодарский застройщик устроил праздник в честь открытия фонтанов
В краснодарском микрорайоне «Родные Просторы» отпраздновали запуск фонтана
На юге России открылся сезон фонтанов. Один из них запустили в семейном парке краснодарского микрорайона «Родные Просторы».
В честь этого застройщик «ЮгСтройИмпериал» устроил большой праздник: жители и гости микрорайона танцевали зажигательную зумбу, наслаждались концертом танцевальной школы, изучали выставку строительной техники, играли с аниматорами.
«Конец апреля — это время, когда улицы Краснодара приводят в порядок, чтобы начать весенний сезон. Парк уже стал частью города, и его полюбили не только местные жители. Мы заранее провели на территории отдыха субботник и профилактику фонтана, и уже сегодня парк заживет своей активной жизнью!», — поздравил собравшихся первый заместитель генерального директора «ЮгСтройИмпериал», заместитель председателя комитета гордумы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Станислав Николенко.
Фонтан — не единственная гордость ландшафтного парка. На площади 9 га расположен детский игровой городок, спортивное пространство с тренажерами, беговые и велодорожки, скейтпарк, площадка для йоги и пилатеса; зона отдыха с шезлонгами и удобными скамейками, комната матери и ребенка с пеленальными столиками; место для выгула домашних питомцев. Благодаря функциональным зонам для людей разных возрастов парк стал современной и доступной территорией семейного отдыха.
«Как местный житель я с большим удовольствием прогулялась по парку. Заметно, что проектировщики «ЮгСтройИмпериала» уделили спорту особое внимание. Здесь есть скейтпарк для тинейджеров, площадки для йоги и пилатеса, дорожки для бега и даже баскетбольное дерево. Я уверена, что этот парк станет зоной притяжения для всех жителей микрорайона. Желаю, чтобы спорт однажды вошел в ваши сердца и остался с вами навсегда», — поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева.
Активно строящийся микрорайон «Родные просторы» вместит более 10 тыс. жителей. На территории более 41 га возводят 29 домов от 9 до 24 этажей. В районе работает детский сад «Веснушки» на 250 человек. В будущем построят еще два детских сада общей вместимостью 630 человек, школу на 1 тыс. 550 мест, храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и паркинги.