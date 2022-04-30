В Краснодаре открылась выставка, посвященная военным кассирам

Проект Банка России посвящен людям, которые в период Великой Отечественной войны обеспечивали работу финансово-экономической системы страны. Выставка работает в формате инсталляций, которые воссоздают атмосферу работы и быта фронтовых кассиров.

«Подвергая опасности свои жизни, они спасали ценности в блокадном Ленинграде, занимались их транспортировкой в непростых условиях. Фронтовые кассиры следовали вместе с армией, снабжали войска деньгами, проводили расчеты, обеспечивали сохранность ценных бумаг и документов», — рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Посетить экспозицию можно до 15 мая по адресу улица Красная, 15. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале доступны репродукции произведений мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы. Представлены работы, выполненные в технике жикле.

А в ;художественном музее имени Коваленко работает персональная выставка Никаса Сафронова «Мистерия». В экспозицию вошло более 50 произведений: пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции сюрреалистического характера, портреты знаменитостей и многое другое.