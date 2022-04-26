В Краснодаре открылась выставка репродукций работ Фриды Кало

Представлены работы, выполненные в технике жикле, с помощью которой можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

Мексиканская сюрреалистка Фрида Кало в 18 лет попала в тяжелую аварию, надолго приковавшую ее к постели. Отец принес девушке холст, на котором она рисовала, не имея возможности двигаться. Так началось увлечение Фриды живописью и принесло мировую славу.

Диего Ривера — художник-муралист, через всю жизнь пронесший любовь к масштабным работам. В 1933 году он был одним из самых известных художников не только в родной Мексике, но и в Америке.

Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Для гостей будут действовать аудиоэкскурсии.

Выставка работает до 5 июня по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 23 апреля открылась персональная выставка Никаса Сафронова «Мистерия». В экспозицию вошло более 50 произведений: пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции сюрреалистического характера, портреты знаменитостей и многое другое.