Кто чаще всего гуляет в парке «Краснодар»? Выяснил МегаФон
МегаФон рассказал, кто чаще всего отдыхает в самом популярном парке Краснодарского края
Как показал анализ обезличенных данных абонентов МегаФон, с апреля 2021 года по март 2022 года в парке «Краснодар» побывало около 1,3 млн человек.
Почти половина посетителей парка — жители краевой столицы, 38% — туристы из других регионов — от Калининграда до Владивостока, 12% приехали из городов Кубани, из-за рубежа — лишь 1,5%. Среди иностранцев наиболее многочисленными оказались группы из Швеции, Нидерландов и Дании.
Еще об исследованиях МегаФона:
Чаще всего полюбоваться красотами парка прибывают из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Сочи, реже всего — из Сыктывкара. Пик активности приходится на теплые месяцы: с мая по сентябрь сюда приехало 63% от общего числа гостей из других регионов. Вероятно, многие туристы, которые добираются до черноморского побережья на автомобилях, делают остановку в Краснодаре.
Более 40% отдыхающих — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, еще 31% — от 36 до 45, причем в обеих категориях мужчин больше. Около 30% посетителей парка — владельцы iPhone, еще по 20% предпочитают Samsung и Xiaomi.
Абоненты МегаФона активно пользуются своими гаджетами во время прогулок. Совокупное время телефонных разговоров здесь превысило 7 лет, а общий трафик за год составил более 240 Тб. Этого хватит, чтобы загрузить в социальные сети более 60 млн фото.
О новой локации парка — Японском саде:
Парк, отмеченный несколькими международными премиями, занимает более 20 га, в нем высажено около 2,5 тысяч различных деревьев. На его территории находятся арт-объекты, кафе и рестораны, спортивные площадки. Здесь регулярно обновляют инсталляции и строят новые зоны отдыха. В 2022 году здесь планируют открыть Японский сад с озером и бамбуковой рощей. А недавно тут появилась новая картина из цветов.