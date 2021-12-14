Фотограф снял стройку новой очереди парка «Краснодар». Показываем фото и видео

Фотограф Евгений Таранжин опубликовал фото строительства новой очереди парка «Краснодар» с высоты птичьего полета

Напомним, в конце июля в парке «Краснодар» начали демонтировать арену футбольной академии. Для команды построили новый стадион, а на месте старого обещали построить продолжение парка. Подробности строительства неизвестны. Фотограф Евгений Таранжин опубликовал в своем твиттере фото стройки новой очереди парка. Работы он снял с высоты птичьего полета.

Новая очередь парка. Пролетели pic.twitter.com/vqLEqGKglY — Евгений Таранжин (@_johnysimo) December 13, 2021

В новой части парка будут водные объекты с каскадными спусками к ним. Некоторые из них уже забетонировали.

© Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

© Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

© Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

© Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

Еще одну площадку строят в северо-восточной части парка. Вероятно, там будет парковка.

© Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

Интересную фактуру обретает еще один новый объект. Сейчас там выкладывают формы из камней.

© Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

© Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

© Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo