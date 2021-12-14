Фотограф снял стройку новой очереди парка «Краснодар». Показываем фото и видео

Ставропольский край

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  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

Фотограф Евгений Таранжин опубликовал фото строительства новой очереди парка «Краснодар» с высоты птичьего полета

Напомним, в конце июля в парке «Краснодар» начали демонтировать арену футбольной академии. Для команды построили новый стадион, а на месте старого обещали построить продолжение парка. Подробности строительства неизвестны.

Фотограф Евгений Таранжин опубликовал в своем твиттере фото стройки новой очереди парка. Работы он снял с высоты птичьего полета.

В новой части парка будут водные объекты с каскадными спусками к ним. Некоторые из них уже забетонировали.

  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

Еще одну площадку строят в северо-восточной части парка. Вероятно, там будет парковка.

  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

Интересную фактуру обретает еще один новый объект. Сейчас там выкладывают формы из камней.

  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
  • © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo
    © Фото из твиттера Евгения Таранжина, @_johnysimo

В официальных аккаунтах парка нет информации о новой стройке. Что будет там — пока остается загадкой.

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