Летний сезон — 2022 на «Роза Хутор» откроет фестиваль бега ROSA RUN

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

29 апреля на курорте «Роза Хутор» стартовал летний сезон. Его по традиции откроет фестиваль бега ROSA RUN — в забеге поучаствуют больше 3 тыс. человек

Фестиваль бега ROSA RUN пройдет на курорте уже в седьмой раз — с 1 по 4 мая. Организаторы ожидают более трех тысяч спортсменов.

Едете в горы Сочи весной?:

В преддверии соревнований, 30 апреля, известные российские атлеты проведут на «Роза Хутор» авторские лекции: двенадцатикратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов расскажет о специфике бега в горной местности, а Антон Ререкин, победитель сложнейших трейлов, поделится опытом участия в таких соревнованиях.

Тематика фестиваля ROSA RUN в 2022 году — «Музыка нас связала». Беговые дистанции соревнования пройдут под разные музыкальные стили.

  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На «Роза Хутор» зацвели краснокнижные растения:

1 мая состоится забег на вершину горы Роза Пик — ROSA PEAK. Длина маршрута — 7 км со стартом на Роза Плато и набором высоты более тысячи метров. На протяжении всей трассы участников будут сопровождать лучшие рок-хиты.

2 мая пройдет тимбилдинг на бегу — ROSA QUEST. Команды будут выполнять задания на дистанции в 10 км под хиты 60-х, 80-х и 2000-х.

З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля — ROSA DREAM. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве и загадать заветное желание.

4 мая традиционно пройдет трейл-раннинг по двум трассам: ROSA GREEN TRAIL на 8 км и ROSA RED TRAIL — на 26. Электронная музыка и подборка миксов известных диджеев помогут участникам преодолеть дистанции.

  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Облачные водопады и горные призраки:

Конкурсы, караоке, барный квиз и другие активности ждут гостей в вечерней программе каждый день. 

Мероприятия пройдут при поддержке курорта «Роза Хутор».

Чтобы поучаствовать в фестивале и получить специальное пакетное предложение еще можно зарегистрироваться на сайте.

Здоровье Праздники Роза Хутор Сочи

Новости

Управляющим делами мэрии Краснодара станет Виталий Косенко
В краснодарской гимназии уволили учительницу после высказываний о «спецоперации» на уроках
В 11 городах России снова продлили бесполетный режим
В Краснодаре временно ограничат проезд на улицах Северной и Красноармейской
В Краснодаре суд приговорил к 12 годам парня, который приставал к 8-летней девочке
На Кубани в конце недели испортится погода

Лента новостей

Реклама на сайте