Летний сезон — 2022 на «Роза Хутор» откроет фестиваль бега ROSA RUN

29 апреля на курорте «Роза Хутор» стартовал летний сезон. Его по традиции откроет фестиваль бега ROSA RUN — в забеге поучаствуют больше 3 тыс. человек

Фестиваль бега ROSA RUN пройдет на курорте уже в седьмой раз — с 1 по 4 мая. Организаторы ожидают более трех тысяч спортсменов.

В преддверии соревнований, 30 апреля , известные российские атлеты проведут на «Роза Хутор» авторские лекции: двенадцатикратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов расскажет о специфике бега в горной местности, а Антон Ререкин, победитель сложнейших трейлов, поделится опытом участия в таких соревнованиях.

Тематика фестиваля ROSA RUN в 2022 году — «Музыка нас связала». Беговые дистанции соревнования пройдут под разные музыкальные стили.

1 мая состоится забег на вершину горы Роза Пик — ROSA PEAK. Длина маршрута — 7 км со стартом на Роза Плато и набором высоты более тысячи метров. На протяжении всей трассы участников будут сопровождать лучшие рок-хиты.

2 мая пройдет тимбилдинг на бегу — ROSA QUEST. Команды будут выполнять задания на дистанции в 10 км под хиты 60-х, 80-х и 2000-х.

З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля — ROSA DREAM. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве и загадать заветное желание.

4 мая традиционно пройдет трейл-раннинг по двум трассам: ROSA GREEN TRAIL на 8 км и ROSA RED TRAIL — на 26. Электронная музыка и подборка миксов известных диджеев помогут участникам преодолеть дистанции.