В Краснодаре прошел клиентский день от «ЮгСтройИнвест»
Партнерский Краснодарский край
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» провела для покупателей клиентский день
Компания организовала поездки в микрорайон «Губернский» и семейный квартал «Достояние» для будущих новоселов, чтобы показать им квартиры.
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В офисе «ЮгСтройИнвест» все желающие могли сразу подать заявку на ипотеку, дождаться одобрения, выбрать квартиру и оформить сделку. Это значительно упрощает процесс покупки и экономит время.
В будущем «ЮгСтройИнвест» планирует сделать такие мероприятия традиционными, так как с начала года спрос на недвижимость у россиян значительно вырос.
Как писали ранее Юга.ру, ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома в двух городах.
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