В Краснодаре прошел клиентский день от «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» провела для покупателей клиентский день

Компания организовала поездки в микрорайон «Губернский» и семейный квартал «Достояние» для будущих новоселов, чтобы показать им квартиры.

© Фото Максима Бережного

Читайте также: В Краснодаре на Ближнем Западном обходе появится новая школа

В офисе «ЮгСтройИнвест» все желающие могли сразу подать заявку на ипотеку, дождаться одобрения, выбрать квартиру и оформить сделку. Это значительно упрощает процесс покупки и экономит время.

© Фото Максима Бережного

В будущем «ЮгСтройИнвест» планирует сделать такие мероприятия традиционными, так как с начала года спрос на недвижимость у россиян значительно вырос.