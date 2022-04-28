В Краснодаре прошел клиентский день от «ЮгСтройИнвест»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Максима Бережного
    © Фото Максима Бережного

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» провела для покупателей клиентский день

Компания организовала поездки в микрорайон «Губернский» и семейный квартал «Достояние» для будущих новоселов, чтобы показать им квартиры.

  • © Фото Максима Бережного
    © Фото Максима Бережного

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В офисе «ЮгСтройИнвест» все желающие могли сразу подать заявку на ипотеку, дождаться одобрения, выбрать квартиру и оформить сделку. Это значительно упрощает процесс покупки и экономит время.

  • © Фото Максима Бережного
    © Фото Максима Бережного

В будущем «ЮгСтройИнвест» планирует сделать такие мероприятия традиционными, так как с начала года спрос на недвижимость у россиян значительно вырос.

Как писали ранее Юга.ру, ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома в двух городах.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Строительство

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