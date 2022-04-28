В мэрии Краснодара рассказали, когда будут перекрывать центр города для репетиций парада

В Краснодаре для мероприятий ко Дню Победы будут перекрывать центр города. Публикуем список, когда и где нельзя будет проехать

Напомним, с 1 мая в Краснодарском крае снимут режим повышенной готовности. Поэтому парад 9 мая пройдет в центре кубанской столицы со зрителями.

Перед праздником на центральных улицах войска прорепетируют торжественное шествие. Репетиции пройдут 29 апреля, 5 и 6 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

30 апреля с 7:00 до 13:00 состоится общевойсковой молебен Кубанского казачьего войска. Поэтому для транспорта ограничат улицу Постовую от Октябрьской до Захарова. Еще нельзя будет проехать вдоль Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского от Постовой до Кондратенко.

29 апреля, 5 и 6 мая с 5:00 до 8:00 движение ограничат по улицам: