В Краснодаре автомобилисты временно не смогут ездить по участку улицы Гоголя

В Краснодаре 29 апреля с 6:00 из-за проведения краевого мероприятия ограничат движение на улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. В полной мере движение откроют после окончания мероприятия, сообщили в пресс-лужбе городской администрации. Что именно будет проходить — не уточняется.