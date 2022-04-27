В Краснодаре автомобилисты временно не смогут ездить по участку улицы Гоголя

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 29 апреля из-за мероприятия ограничат проезд на участке улицы Гоголя

В Краснодаре 29 апреля с 6:00 из-за проведения краевого мероприятия ограничат движение на улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. В полной мере движение откроют после окончания мероприятия, сообщили в пресс-лужбе городской администрации. Что именно будет проходить — не уточняется.

В пресс-службе добавили, что с 22:00 28 апреля этот улицу начнут расчищать от припаркованного транспорта. Там организуют временную стоянку для гостей и участников мероприятия. 

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