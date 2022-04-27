В Краснодаре пройдут показы экспериментального спектакля-перформанса «Секретная комната»

Краснодарский край

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  • Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Один театр © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском Одном театре 7 и 8 мая пройдут показы экспериментального спектакля-перформанса «Секретная комната»

Работа московского режиссера Донатаса Грудовича, которую он назвал тактильным трипом, даст зрителям возможность полного погружения в свое подсознание через телесный и слуховой опыт, сообщает пресс-служба.

«Актеры выступают в роли проводников для зрителей, идущих в полную неизвестность, где воображение каждого сделает этот маршрут грандиозным приключением», — говорится в описании постановки.

Спектакль-перформанс впервые был показан в «Гоголь-центре» Кирилла Серебренникова, а позже его ставили на различных площадках в России и за рубежом, включая американский фестиваль Burning man.

Посетить постановку можно 7 и 8 мая в 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20 и 20:10. Один театр находится по адресу улица Коммунаров 268, литер В. Стоимость билетов 2 тыс. рублей. Возрастное ограничение 18+.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Музыкальном театре ТО «Премьера» 28-29 апреля пройдут показы современного балета «Мир» по роману Льва Толстого «Война и мир».

А в академическом театре драмы по техническим причинам отменили премьерные показы спектакля «Человечный человек», которые должны были состояться 26–28 апреля.

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Театры

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