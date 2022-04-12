Директором краснодарского драмтеатра станет чиновник с Урала. Он победил в конкурсе

Как пишет РБК Краснодар, министерство культуры Краснодарского края закрыло у себя в документах вакансию директора государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького». На сайте министерства сообщается, что победителем конкурса стал Секачев Максим Николаевич.

Кто такой Максим Секачев. В 2004 году Секачев окончил Уральский Государственный Университет имени Горького, философский факультет. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Московский университет культуры и искусств» по программе Менеджмент социально-культурной деятельности. В 2012 году начал работу в «Театре музыки драмы и комедии». В 2020 его назначили вице-мэром Новоуральска по социальным вопросам. В 2021 году он стал исполняющим обязанности главы этого города. На сайте Новоуральска Максим Секачев до сих пор значится вице-мэром.