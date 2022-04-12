Директором краснодарского драмтеатра станет чиновник с Урала. Он победил в конкурсе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Чиновник из администрации Новоуральска Максим Секачев выиграл конкурс на должность директора Краснодарского академического театра драмы имени Горького

Как пишет РБК Краснодар, министерство культуры Краснодарского края закрыло у себя в документах вакансию директора государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького». На сайте министерства сообщается, что победителем конкурса стал Секачев Максим Николаевич.

Кто такой Максим Секачев. В 2004 году Секачев окончил Уральский Государственный Университет имени Горького, философский факультет. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Московский университет культуры и искусств» по программе Менеджмент социально-культурной деятельности. В 2012 году начал работу в «Театре музыки драмы и комедии». В 2020 его назначили вице-мэром Новоуральска по социальным вопросам. В 2021 году он стал исполняющим обязанности главы этого города. На сайте Новоуральска Максим Секачев до сих пор значится вице-мэром.

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По данным с сайта Краснодарского театра драмы, исполняющим обязанности директора театра является Людмила Меликова, прошлый директор Ирина Репина покинула свой пост в 2021 году по собственному желанию.

Главный режиссер театра Арсений Фогелев сообщил журналисту Юга.ру, что о назначении нового директора пока ничего не слышал.

«Нового директора никто не представлял. Как представят, информация об этом появится, скорее всего, на наших ресурсах. Эту фамилию (Секачев) я тоже не слышал раньше», — сказал Фогелев.

Ранее Юга.ру писали, что у антимонопольной службы Кубани сменился руководитель. Краевое управление Федеральной антимонопольной службы возглавил бывший руководитель камчатской ФАС Глеб Старков.

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