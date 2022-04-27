В Ейске сняли «желтый» уровень опасности, но выходить в море нельзя. А что с пляжами?

Юга.ру узнали, почему в Ейске после снятия «желтого» режима запрещено выходить в море

Напомним, 11 апреля в Ейском и Щербиновском районах ввели «желтый» уровень террористической опасности. Такой режим устанавливается при наличии реальной информации о возможных угрозах. Вечером 26 апреля его сняли.

Жительница Ейска рассказала редакции Юга.ру, что, несмотря на снятие «желтого» режима, серфингистам запретили выходить в воду. Также есть вероятность того, что городские пляжи не будут открывать в курортный сезон.

Журналистка Юга.ру обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Ейска. Там ответили, что выходить в море действительно нельзя. Запрет действует на основании письма командира местной воинской части. Причиной запрета является возможная угроза со стороны Украины. Также в пресс-службе отметили, что пока ничего не могут сказать насчет летнего сезона.