В Ейске сняли «желтый» уровень опасности, но выходить в море нельзя. А что с пляжами?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Юга.ру узнали, почему в Ейске после снятия «желтого» режима запрещено выходить в море

Напомним, 11 апреля в Ейском и Щербиновском районах ввели «желтый» уровень террористической опасности. Такой режим устанавливается при наличии реальной информации о возможных угрозах. Вечером 26 апреля его сняли.

Жительница Ейска рассказала редакции Юга.ру, что, несмотря на снятие «желтого» режима, серфингистам запретили выходить в воду. Также есть вероятность того, что городские пляжи не будут открывать в курортный сезон.

Журналистка Юга.ру обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Ейска. Там ответили, что выходить в море действительно нельзя. Запрет действует на основании письма командира местной воинской части. Причиной запрета является возможная угроза со стороны Украины. Также в пресс-службе отметили, что пока ничего не могут сказать насчет летнего сезона.

Азовское море Ейский район Украина

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В Ейске сняли «желтый» уровень опасности, но выходить в море нельзя. А что с пляжами?
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