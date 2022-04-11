В двух районах Кубани ввели «желтый уровень» террористической опасности
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 11 апреля сообщил, что с 20:00 в Ейском и Щербиновском районах вводится «желтый уровень» террористической опасности
11 апреля Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении «желтого уровня» террористической опасности на территории Ейского и Щербиновского районов. Он начнет действовать с 20:00.
«С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов. Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112», — написал губернатор в своем аккаунте в телеграм.
По данным с сайта Национального антитеррористического комитета, «желтый уровень» (или высокий) вводится при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.
Список рекомендаций и телефоны оперативных служб на случай введения такого режима:
Также «желтый уровень» террористической опасности, по решению главы Республики Крым Сергея Аксенова, ввели на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым.
Ранее Юга.ру писали, что в марте власти Краснодара отказались от идеи перекрывать улицу Красную на выходные. На этот раз — по решению антитеррористической комиссии Краснодара.