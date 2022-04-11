В двух районах Кубани ввели «желтый уровень» террористической опасности

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 11 апреля сообщил, что с 20:00 в Ейском и Щербиновском районах вводится «желтый уровень» террористической опасности

11 апреля Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении «желтого уровня» террористической опасности на территории Ейского и Щербиновского районов. Он начнет действовать с 20:00.

«С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов. Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112», — написал губернатор в своем аккаунте в телеграм.

По данным с сайта Национального антитеррористического комитета, «желтый уровень» (или высокий) вводится при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.

Список рекомендаций и телефоны оперативных служб на случай введения такого режима: