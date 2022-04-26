В Краснодаре состоится премьера балета «Мир» по роману Льва Толстого

В краснодарском Музыкальном театре ТО «Премьера» 28-29 апреля пройдут показы нового современного балета «Мир» по роману Льва Толстого «Война и мир»

Его премьера состоялась еще в 2020 году в закрытом формате. Спустя два года спектакль доступен широкому зрителю.

Автором его идеи и либретто выступил заслуженный деятель искусств Кубани Александр Мацко. Он же был хореографом-постановщиком и занимался подбором музыки. В «Мире» заняты артисты балета, ведущие солисты и хор театра. В записи музыкального материала участвовал симфонический оркестр Музыкального театра под руководством Дениса Ивенского.