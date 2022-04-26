Жителей и гостей Сочи попросили помочь спасти пальмы
Сочинский национальный парк начал проводить мониторинг пальм и теперь просит горожан помочь в этом
В телеграм-канале нацпарка опубликовали пост, в котором говорится о начале мониторинга состояния пальм города. По словам сотрудников парка, в последние годы пальмы стали страдать от вредителей, которые могут привести к угнетению или гибели растений. Поэтому в нацпарке попросили горожан помочь: рассказывать специалистам об угнетенных или сухих пальмах в городе онлайн. Сделать это можно через специальную форму.
«Поврежденной вредителем считается пальма полностью сухая или пальма, у которой повреждена вся крона или самые верхние листья, растущие на макушке растения. Сухие и пожелтевшие нижние листья не являются показателем повреждения пальмы вредителем, это ежегодный физиологический процесс отмирания. Каждую поврежденную пальму описывать отдельным ответом», — говорится в сообщении.
Что делать, если вы нашли поврежденную пальму. Перед отправкой жалобы через специальный сайт нужно определить тип листьев (предлагается на выбор две картинки, которые нужно сравнить с засохшей пальмой на улице), степень повреждения (там тоже есть картинки для сравнения), попробовать найти рядом самого вредителя, определить размер пальмы и уточнить ее местонахождение с ближайшими ориентирами. Количество заполненных форм не ограничено.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи появились две особо охраняемые природные территории. Особый статус получил сквер у мэрии города и променад вдоль реки Сочи на улице Конституции.