В Сочи появились две особо охраняемые природные территории

Особый статус получил сквер у мэрии города и променад вдоль реки Сочи на улице Конституции

В администрации Сочи 31 марта рассказали, что две городские территории получили охранный статус «особо охраняемая природная территория» (это значит, что растения и животный мир, которые находятся на этой земле, теперь под защитой государства). Речь идет о сквере между администрацией города и Платановой аллеей. Там растут декоративные виды деревьев и кустарников (например, таксодиум двурядный, секвойя вечнозеленая, коричник камфорный и четыре вида пальм).

Вторая территория — прогулочная зона на улице Конституции вдоль набережной реки Сочи. Там растут платаны, пихты, сосны, магнолии, пальмы и олеандр. В мэрии добавили, что на этих территориях запрещается деятельность (строительство или рубка деревьев), которая изменит исторически сложившейся природный ландшафт, а также местную флору и фауну.